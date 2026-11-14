Présidentielle 2027 : Teddy Riner rejette l'étiquette macroniste au salon Made in France

Le judoka Teddy Riner se présente au salon Made in France pour sa campagne présidentielle 2027, affirmant son indépendance vis-à-vis d'Emmanuel Macron.

Le judoka Teddy Riner a officié samedi au salon du Made in France pour lancer sa campagne en vue de l'élection présidentielle de 2027, une échéance cruciale qui se tiendra les dimanches 18 avril et 2 mai. Au milieu des stands de l'événement, l'athlète a fermement rejeté toute association avec la politique du président actuel, déclarant haut et fort qu'il n'est pas un macroniste, malgré les félicitations reçues d' Emmanuel Macron pour son entrée dans la course.

Distanciation politique du chef de l'État

Teddy Riner cherche activement à prendre ses distances avec Emmanuel Macron, qui avait exprimé sa satisfaction voir un nouveau candidat s'inscrire dans la course à la présidence. Le champion olympique a souligné que cette candidature ne pouvait en aucun cas être perçue comme une prolongation du quinquennat. Cette position vise à clarifier son identité politique face à une partie de la classe politique qui accuse déjà le judoka de vouloir poursuivre la politique macroniste, une affirmation qu'il conteste formellement.

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Lors de cette visite, le candidat a précisé qu'il se revendiquait ni de droite ni de gauche, adoptant ainsi une posture similaire à celle du président actuel en 2017. Cette déclaration intervient alors que le contexte politique français est tendu à quelques mois du scrutin. Teddy Riner entend définir sa propre ligne politique, distincte des partis traditionnels, tout en restant ancré dans les réalités économiques du pays.

Propositions socio-économiques et héritage Delon

Le candidat n'a pas tardé à formuler des propositions concrètes pour différencier son programme de celui du gouvernement en place. Dans un entretien au Parisien, il a avancé des idées pour une réforme des retraites ainsi qu'un allègement des cotisations sociales. Ces mesures sont clairement conçues pour attirer l'électorat du centre-droit et répondre aux préoccupations des entreprises et des travailleurs. Il a également insisté sur la nécessité de lutter contre les inégalités d'accès à l'emploi, expliquant qu'il est inacceptable qu'on puisse briser l'avenir d'un jeune juste parce qu'il n'a pas le bon réseau, le bon nom ou la bonne couleur.

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La présence de Teddy Riner au salon du Made in France s'inscrit également dans une démarche de célébration du patrimoine industriel et artisanal français. En se positionnant comme un candidat authentique, il tente de rallier les acteurs économiques locaux qui souhaitent un soutien accru à la production nationale. Son approche mêle l'image de sportif de haut niveau à celle d'homme d'État proche des citoyens, cherchant à incarner une nouvelle forme de leadership.

Le contexte familial du candidat ajoute également une dimension médiatique particulière à sa campagne. Bien que non directement lié à son programme politique, la notoriété de sa famille, notamment via son lien avec Alain Delon, continue de capter l'attention du public. Des révélations récentes sur la vie de la star du cinéma, évoquées par son ex-épouse, montrent que l'histoire familiale des figures publiques reste un sujet de débat national. Teddy Riner utilise cette visibilité pour ancrer son image dans la culture française, tout en restant focalisé sur ses objectifs électoraux.

Enjeux pour le scrutin de 2027

Les prochaines étapes de la campagne de Teddy Riner consisteront à préciser davantage son programme économique et social pour convaincre un électorat large. Les résultats des sondages et l'adhésion des partis politiques détermineront sa capacité à peser sur le jeu politique. Avec des élections prévues pour avril et mai 2027, chaque déclaration compte pour ériger sa candidature en alternative crédible. Le salon du Made in France a servi de tremplin pour lancer cette dynamique, permettant au judoka de rencontrer directement les acteurs clés de l'économie française et de poser les bases de sa future campagne.