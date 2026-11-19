Analyse du risque d'une victoire de Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi la dynamique de l'extrême droite est enrayée et l'urgence d'une alternative républicaine avant 2027.

À cinq mois de l'échéance électorale, la perspective d'une victoire de Marine Le Pen à la présidence de la République française reste une menace majeure pour la démocratie. Alors que le duel potentiel entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon au second tour semble se confirmer, les analystes soulignent qu'une telle confrontation garantirait la victoire de l'extrême droite.

Enrayement de la dynamique extrême droite

La dynamique de Marine Le Pen a connu un coup d'arrêt significatif, comme en témoigne l'enquête " Fractures Françaises ". Les jugements positifs concernant la crédibilité gouvernementale du Rassemblement National sont en net recul parmi l'opinion publique.

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Une majorité de Français considère désormais que ce parti est dangereux pour la démocratie. Contre toute attente, l'extrême droite n'a tiré aucun profit dans les sondages des événements survenus le 17 octobre et de leurs suites immédiates, marquant un point de bascule dans la perception électorale.

Stratégie de Jean-Luc Mélenchon et insoumission

Malgré ce recul relatif, Marine Le Pen reste largement en tête de toutes les enquêtes d'opinion et devise toujours au second tour tous les candidats potentiels. Elle bat très largement Jean-Luc Mélenchon, qui semble pour l'instant devoir être son principal adversaire.

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Jean-Luc Mélenchon maintient son discours antieuropéen et aligne ses propos sur ceux de Vladimir Poutine. Il multiplie les promesses démagogiques avec un programme qualifié de " père Noël " inapplicable, tout en adoptant une attitude bonapartiste.

Cette posture ôte toute crédibilité à sa prétention de démocratiser la société. Il semble ne pas chercher à gagner l'élection présidentielle, mais plutôt à laminer le reste de la gauche afin que La France Insoumise apparaisse comme le seul rempart face au Rassemblement National.

Régime autoritaire et institutions de la Ve République

Si Marine Le Pen est élue présidente, elle obtiendra sans difficulté une majorité absolue à l'Assemblée nationale grâce au système électoral majoritaire. Le contexte institutionnel de la Ve République donne à l'exécutif des moyens d'action totalement exorbitants.

Ces pouvoirs ont été renforcés par les lois d'exception votées au cours de la dernière décennie. Les lois sur la présomption de légitime défense des forces de l'ordre et celle dite " casseurs-payeurs " en sont des exemples récents.

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La victoire de Marine Le Pen n'aurait rien à voir avec celle de Giorgia Meloni en Italie, coincée dans un système de contre-pouvoirs, ni avec celle de Donald Trump freiné par un système judiciaire indépendant. Aucune barrière institutionnelle n'existe dans la France actuelle pour empêcher l'établissement rapide d'un régime autoritaire et illibéral.

Appel à une alternative républicaine urgente

Une telle victoire serait un carnage pour les libertés et la démocratie dès le lendemain, en particulier pour les personnes racisées et les descendants d'immigrés. Aucun citoyen n'a le droit de jouer le coup d'après face à cette menace existentielle.

Il est de l'intérêt primordial de toutes celles et tous ceux, racisés et/ou descendants d'immigrés, de chercher à éviter un duel Le Pen-Mélenchon. Nombreux sont ceux à gauche tentés de rejoindre la candidature de Jean-Luc Mélenchon, malgré leurs désaccords profonds sur l'Ukraine et son programme.

Céder à cette tentation serait irresponsable et contribuerait à rapprocher Marine Le Pen du pouvoir. La dynamique de l'extrême droite, bien que ralentie, doit être stoppée par une alternative crédible et non par la résignation face à un face-à-face mortifère.