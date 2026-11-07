Présidentielle 2027: Mélenchon dévoile son programme sur la santé et l'économie

Jean-Luc Mélenchon présente sa stratégie présidentielle avec un pôle public du médicament et un 100% sécu. Découvrez ses engagements concrets pour l'emploi et les prix.

Le candidat de La France Insoumise ( LFI) a confirmé sa détermination à mener une campagne sans compromis pour l'élection présidentielle de 2027. Il a annoncé la création d'un pôle public du médicament pour garantir le 100 % prise en charge par la Sécurité sociale. Cette annonce s'inscrit dans une critique forte de la gestion actuelle des politiques publiques et sociales.

Propositions sociales et économiques concrètes

Jean-Luc Mélenchon a détaillé sa vision pour contrer l'inflation et protéger le pouvoir d'achat des Français. Il plaide pour un blocage immédiat des prix et une revalorisation du SMIC. L'indexation des salaires sur l'inflation est également au cœur de ses propositions pour restaurer la justice sociale.

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Le dirigeant politique estime que la santé est devenue un enjeu central pour la survie de l'espèce humaine. Il dénonce le refus de beaucoup d'acteurs de voir cette réalité en face. Sa stratégie repose sur une remise à plat complète du système de soins et de protection sociale.

Critiques envers les adversaires politiques

Le candidat LFI a adressé des critiques virulentes à Emmanuel Macron pour son impact sur le Code du travail. Il affirme que ce dernier a été abîmé dès la première heure du quinquennat. Cette analyse sert de base à son programme pour restaurer les droits des travailleurs.

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Il a également pointé du doigt Marine Le Pen et Jordan Bardella. Pour lui, ils sont devenus les plus hostiles aux droits sociaux du peuple en France. Ces accusations visent à marquer des distances claires avec la concurrence politique sur le terrain social.

Positionnement international et technologique

Sur la scène mondiale, Jean-Luc Mélenchon veut agir frontalement au secours des Palestiniens. Il dénonce le génocide à Gaza et l'annexion progressive de la Cisjordanie. Il promet d'intervenir avec fermeté en cas de victoire à la présidentielle.

Il réclame également la remise à l'ordre du jour du désarmement nucléaire. Son objectif est d'agir région par région pour désarmer la planète. Sur le plan technologique, il qualifie l'intelligence artificielle de défi existentiel nécessitant une régulation mondiale.

Engagement pour une campagne sans concession

Jean-Luc Mélenchon refuse de modifier son profil pour séduire l'électorat modéré. Certains conseillers lui recommandent de mettre de l'eau dans son vin pour être moins clivant. Il assure qu'il ne cédera pas à cette pression pour rester fidèle à ses idéaux.

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Il maintient qu'il se battra jusqu'à la dernière seconde du scrutin. Sa conviction est que la victoire sera au bout de cet effort continu. Cette déclaration réaffirme sa posture de candidat intransigeant sur ses principes fondamentaux.