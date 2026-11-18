Marine Tondelier ouvre la porte à un soutien à Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle 2027, à condition que La France insoumise engage un véritable travail de coalition.

La candidate des Écologistes Marine Tondelier a ouvert la porte, mercredi 18 novembre, à un soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle 2027. Distancée dans les sondages, où elle est créditée d'entre 2 et 4 % des intentions de vote, elle se dit prête à travailler à une coalition autour du leader de La France insoumise.

Cette ouverture est conditionnée par la volonté des Insoumis d'engager un travail commun. Marine Tondelier a précisé que la dynamique de campagne de Jean-Luc Mélenchon est indéniable et que les Écologistes sont prêts à travailler dans ce sens.

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Une coalition conditionnée à un accord programmatique

Marine Tondelier affirme que la discussion doit porter sur plusieurs documents précis. Elle cite l'accord de gouvernement, l'accord pour les élections législatives, l'accord programmatique et un dispositif de campagne commun.

Selon elle, ce travail demanderait une semaine de discussions avec La France insoumise. Elle a résumé son idée en évoquant une majorité présidentielle dans laquelle chacun pourrait trouver sa place, ce qui, selon elle, ouvrirait un chemin possible.

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Marine Tondelier a toutefois rappelé que des divergences persistent entre les Écologistes et les Insoumis. Elle cite notamment les questions internationales, en particulier l'Ukraine, l'Union européenne et l'Otan.

Des positions divergentes au sein des Écologistes

Au sein même du parti, la ligne n'est pas unanime. Plusieurs élus écologistes, dont la députée de Paris Sandrine Rousseau, poussent pour un soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon.

Sandrine Rousseau a de nouveau appelé ce dimanche son parti à rejoindre la dynamique de Jean-Luc Mélenchon. Elle juge le vote du 13 décembre tardif et demande à Marine Tondelier de se retirer le plus rapidement possible.

D'autres responsables écologistes adoptent une position opposée. Le sénateur et ancien candidat à la présidentielle Yannick Jadot soutient le social-démocrate Raphaël Glucksmann. Une prise de position de ce type a valu, selon le texte source, une suspension temporaire au sein des Écologistes.

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Un électorat partagé face à un duel au second tour

Un sondage publié dans le même contexte indique qu'un duel entre La France insoumise et le Rassemblement national inciterait plus d'un tiers de l'électorat à bouder les urnes au second tour. Selon cette enquête, 38 % des électeurs refuseraient de glisser un bulletin dans l'urne dans ce cas de figure.

Ce chiffre place la question de la coalition au cœur de la stratégie des candidats de gauche. Marine Tondelier et ses soutiens doivent désormais arbitrer entre une candidature commune et une présence autonome, alors que le vote interne évoqué pour le 13 décembre reste contesté.