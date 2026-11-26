Sondage CNEWS du 26 novembre : Marine Le Pen atteint 33% et David Lisnard monte à 12%. Analyse des intentions de vote pour la présidentielle 2027 et du second tour.

Un nouveau sondage Opinionway pour CNEWS, publié ce jeudi 26 novembre, révèle une dynamique électorale en pleine mutation pour l'élection présidentielle de 2027. Marine Le Pen consolide sa position de favorite avec 33% des intentions de vote au premier tour, tandis que David Lisnard, maire de Cannes, effectue une poussée significative pour s'imposer comme la troisième force politique du pays.

Les résultats du sondage Opinionway

Ce baromètre, réalisé les 25 et 26 novembre 2024 auprès de 912 personnes inscrites sur les listes électorales, met en lumière une progression notable des scores. Marine Le Pen gagne deux points par rapport au précédent relevé Opinionway, confirmant sa domination sur le paysage politique français. Cette avance est obtenue dans un contexte où les intentions de vote pour ses rivaux directs se répartissent sur un spectre plus large qu'à l'accoutumée, créant une concurrence accrue.

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Le leader du Rassemblement National (RN) devance nettement ses concurrents directs pour le premier tour. Jean-Luc Mélenchon, figure de l'insoumission, maintient son rang à la deuxième place avec 16% des suffrages exprimés, bien que son score semble stagner par rapport aux enquêtes précédentes. Cette stabilité contraste avec la volatilité observée chez d'autres candidats majeurs, soulignant la résilience de l'électorat nationaliste face aux incertitudes économiques et géopolitiques actuelles.

L'ascension fulgurante de David Lisnard

Le changement de dynamique le plus marquant concerne la montée en puissance de David Lisnard. Ce dernier, qui n'était crédité que de 4% des intentions de vote le 15 octobre 2024, bondit à 12% aujourd'hui. Cette progression rapide lui permet de détrôner les figures traditionnellement installées au centre et à droite du spectre politique, transformant le jeu des intentions de vote pour les semaines à venir. Il s'impose désormais comme le troisième homme de cette présidentielle.

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Cette résurgence est d'autant plus symbolique que David Lisnard vient d'être réélu président de l'Association des maires de France (AMF). Sa capacité à fédérer autour d'un programme modéré semble porter ses fruits auprès d'une électorat cherchant des alternatives aux deux camps historiques. Il devance de deux points Raphaël Glucksmann, candidat de la gauche hors-La France Insoumise, qui reste bloqué à 10% des intentions de vote.

De même, David Lisnard prend une avance de quatre points sur l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, qui n'atteint plus que 8% des suffrages. Cette chute progressive pour Edouard Philippe illustre la difficulté des candidats de centre-droit à capter une attention suffisante dans un climat politique polarisé où l'attrait pour les outsiders ou les figures locales prend le pas sur les carrières nationales traditionnelles.

La chute de Teddy Riner et la stagnation des autres

Le judoka français Teddy Riner perd de son attrait électoral selon ce nouveau sondage. Credité auparavant d'une certaine nouveauté, il chute de deux points pour s'installer à 2% des intentions de vote. Ce niveau le place au même rang que l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, qui vient d'entrer officiellement en campagne. Ces résultats démontrent que la notoriété médiatique ne se traduit pas systématiquement par un soutien durable aux urnes, surtout en l'absence d'une plateforme politique structurée et reconnue.

Dans le camp de la droite et du centre, la tentative de primaire menée par Gabriel Attal et Bruno Retailleau peine à décoller. Ensemble, ces deux figures de Renaissance et des Républicains n'obtiennent que 4% des intentions de vote au premier tour. Cette faible performance remet en question la pertinence de cette approche coalitionniste à court terme, alors que d'autres candidats comme Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan stagnent respectivement à 3% et 2%.

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Scénarios pour le second tour de la présidentielle

Les projections pour le second tour se multiplient, toutes convergeant vers la présence de Marine Le Pen et sa victoire probables face à différents adversaires. Une hypothèse récente envisage un duel entre Marine Le Pen et David Lisnard. Bien que l'écart soit plus resserré que dans d'autres configurations, la présidente de Nouvelle Energie s'inclinerait dans ce scénario avec 45% des voix contre 55% pour Marine Le Pen. Cela suggère que la candidature de David Lisnard, bien qu'en hausse, ne constitue pas encore une alternative crédible pour empêcher l'élection du Rassemblement National.

Dans le cas d'un affrontement classique opposant Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, la candidate du RN obtiendrait 69% des voix au second tour, soit une progression d'un point par rapport aux simulations précédentes. Cette marge très large confirme la difficulté pour la gauche radicale de conquérir l'électorat de droite ou du centre, même dans un contexte de forte polarisation. La polarisation du vote semble se renforcer plutôt que de s'atténuer à mesure que la date du scrutin approche.

Enfin, face à Raphaël Glucksmann, Marine Le Pen remporterait 58% des suffrages. De même, face à Edouard Philippe, elle s'imposerait avec 59% des intentions de vote, soit trois points de plus que lors de l'estimation précédente. Ces résultats indiquent que la structure du vote au second tour reste profondément ancrée, avec le Rassemblement National bénéficiant d'une capacité de reports significative quelle que soit l'identité de son adversaire principal. Le chemin vers l'Elysée semble se dessiner autour de cette dynamique bipolaire, malgré l'émergence récente de nouvelles figures comme David Lisnard.