Présidentielle 2027 : Marine Le Pen domine les sondages avec Jean-Luc Mélenchon en seconde position

Le sondage Ifop révèle la position dominante de Marine Le Pen pour la présidentielle 2027. Jean-Luc Mélenchon progresse tandis qu'Édouard Philippe perd du terrain face à la concurrence.

Une nouvelle enquête d'opinion réalisée par l'institut Ifop place Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National, en tête des intentions de vote pour la présidentielle de 2027. La candidate d'extrême droite consolide sa position dominante dans un contexte politique où les forces en présence tentent de structurer leurs candidatures pour le prochain scrutin majeur. Les données recueillies illustrent une dynamique favorable à l'axe gauche radicale-extrême droite, au détriment du courant social-démocrate et de la droite modérée.

Domination de Marine Le Pen et progression de Jean-Luc Mélenchon

Dans toutes les hypothèses testées par l'institut, le second tour de la présidentielle opposerait Marine Le Pen, créditée de 34 à 36 % des voix, à Jean-Luc Mélenchon, situé lui entre 18 et 19 % des intentions de vote. Le leader des Insoumis et la candidate RN poursuivent leur dynamique, en hausse d'un à deux points dans la plupart des hypothèses par rapport à la précédente vague du même institut, publiée fin octobre. Cette situation positionne clairement Jean-Luc Mélenchon comme qualifié au second tour, bien que largement battu selon les projections.

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Les simulations de duel au second tour confirment une victoire aisée de Marine Le Pen quelle que soit l'identité de son adversaire. Sa victoire serait la plus franche face à Jean-Luc Mélenchon, avec 68 % des voix contre 32 %. Face à Édouard Philippe, la candidate d'extrême droite obtiendrait 58 % des voix, contre 60 % face à Raphaël Glucksmann. Ces chiffres indiquent une difficulté structurelle pour les candidats du centre et de la gauche modérée à se maintenir en tête du scrutin.

Édouard Philippe perd du terrain face à la concurrence

À l'inverse, le maire du Havre Édouard Philippe (Horizons), un temps au coude-à-coude avec Jean-Luc Mélenchon pour l'accès au second tour, est désormais largement distancé. Credité de 11 à 14 % des voix, cinq à sept points le séparent désormais du candidat LFI. Le candidat social-démocrate Raphaël Glucksmann voit lui aussi sa dynamique se tasser, stagnant ou reculant légèrement avec 11 à 13 % des intentions de vote. Cette perte de vitesse place Édouard Philippe dans une position de vulnérabilité électroale croissante.

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Pressé par de nombreux acteurs de la droite et du centre d'accepter l'idée d'une primaire, Édouard Philippe distance encore la plupart de ses concurrents, mais voit David Lisnard (Nouvelle Énergie) se rapprocher. Le maire de Cannes, en dynamique dans les sondages ces dernières semaines, est crédité de 9 % des voix. Ce score le place à trois points d'Édouard Philippe (12 %) lorsque celui-ci est candidat. La situation se complexifie davantage lorsque Gabriel Attal (Renaissance) incarne le camp macroniste, le portant à égalité avec David Lisnard.

Tensions internes au camp central et droitier

La campagne du maire du Havre patine notablement sous la pression des sondages et du bloc central. Attal, Retailleau et Lisnard veulent désormais une primaire, un scénario qu'Édouard Philippe refuse. Cette fracture politique menace de diluer les voix du centre et de la droite traditionnelle. Le patron de LR récolterait quant à lui 5 à 8 % des suffrages en tant que candidat LR, et 10 % s'il était seul candidat de la droite et du centre.

Dans la même configuration, Gabriel Attal ferait le même score de 10 %. Bruno Retailleau est également candidat dans cette équation électorale. Ces chiffres suggèrent que sans un accord préalable, le vote anti-le-péniste risque d'être éclaté entre plusieurs candidats, favorisant ainsi la position de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. La stratégie de la primaire apparaît comme la seule issue envisagée par une partie de l'électorat centriste pour freiner la montée des extrêmes.

Méthodologie et limites de l'enquête de novembre 2024

Il est impératif de rappeler qu'un sondage, comme toute enquête d'opinion, est une photographie du moment sans valeur prédictive absolue. Cette enquête a été réalisée en ligne du 3 au 5 novembre auprès d'un échantillon de 2 101 personnes inscrites sur les listes électorales. L'échantillon est représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, garantissant une certaine fiabilité statistique pour les intentions de vote actuelles.

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La marge d'erreur est située entre 1 et 2,3 points. Ces fluctuations méthodologiques doivent être prises en compte lors de l'interprétation des écarts serrés entre les candidats, notamment entre Édouard Philippe et David Lisnard. Les résultats reflètent le climat politique tel qu'il existe à la fin du mois de novembre 2024, avant d'éventuelles évolutions majeures de la campagne officielle ou de retraits de candidats qui pourraient modifier l'équation électorale définitive.