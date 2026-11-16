Présidentielle 2027: Les Restos du Cœur exigent un objectif chiffré de réduction de la pauvreté

Avant le débat du 16 novembre sur LCI et TF1, Jean-Michel Richard réclame aux candidats des engagements concrets face à la précarité croissante en France.

La fondation des Restos du Cœur, dirigée par Jean-Michel Richard, appelle officiellement les candidats à la Présidence de la République 2027 à prioriser la lutte contre l'indigence lors du débat télévisé prévu ce 16 novembre. Cette demande intervient à la veille du lancement de la 42ᵉ campagne nationale de l'association humanitaire, fondée par Coluche en 1985. Le président de l'organisation insiste pour que les cinq candidats présents lors de la diffusion sur LCI et TF1 présentent des engagements précis et mesurables.

Contexte sociétal et chiffres record de précarité

La décision d'organiser cet échange télévisé découle d'une situation sociétale jugée critique par l'association parisienne. En France métropolitaine, dix millions de personnes vivent actuellement en dessous du seuil national de pauvreté, selon les dernières données disponibles. Ce niveau de précarité représente le taux le plus élevé jamais mesuré depuis l'instauration de cet indicateur statistique dans le pays. Pour établir un comparatif historique, ce taux s'élevait à 12,9 % en 2008, marquant une progression significative sur la dernière décennie.

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La définition officielle du seuil de pauvreté correspond à un niveau de vie inférieur à 60 % du niveau de vie médian national. Concrètement, pour une personne vivant seule en 2024, ce seuil est fixé à 1.337 euros par mois. Jean-Michel Richard qualifie cette évolution d'une suite de records négatifs, alertant sur le fait que les projections indiquent qu'une personne sur dix recourra à l'aide alimentaire au cours des dix prochaines années si aucune mesure structurelle n'est prise.

Capacités saturées et appel aux moyens concrets

L'urgence d'agir se manifeste directement au sein des réseaux d'entraide. Durant l'année écoulée, les Restos du Cœur ont accueilli 1,4 million de personnes bénéficiaires et ont distribué 186 millions de repas. Face à cet afflux, l'organisation a été contrainte de refuser l'accueil de nouvelles personnes, dépassant ainsi ses capacités logistiques et humaines. Jean-Michel Richard souligne que cette saturation traumatise les bénévoles, qui se retrouvent dans l'impossibilité d'apporter leur aide à tous ceux qui en font la demande.

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L'objectif principal de ce débat n'est pas uniquement symbolique, mais vise l'obtention d'un objectif chiffré de réduction de la pauvreté. L'association réclame également la désignation des moyens budgétaires et structurels nécessaires pour atteindre ces cibles. Jean-Michel Richard précise que les Restos du Cœur restent apolitiques, mais estiment qu'il est impératif de s'occuper de l'avis de la Cité durant une période de fracture sociale accrue. La priorité est de rétablir la solidarité comme choix de société fondamental pour enrayer le phénomène.

Profil démographique des bénéficiaires et participants

Les profils des personnes secourues évoluent rapidement et touchent désormais des populations variées. Les retraités, les travailleurs précaires, de nombreux étudiants et des jeunes constituent les publics majoritaires. La statistique révèle que 50 % des bénéficiaires ont moins de 25 ans, tandis que 40 % sont mineurs. De plus, 14 % des personnes accompagnées ont moins de 5 ans, soulignant la vulnérabilité accrue des enfants et des familles monoparentales.

Ce débat télévisé se déroulera ce lundi 16 novembre au soir, filmé depuis un entrepôt dédié aux activités de l'association. La retransmission aura lieu sur la chaîne LCI, avec une partie en prime time sur TF1. Les candidats invités sont Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Bruno Retailleau et Gabriel Attal. Édouard Philippe a indiqué ne pouvoir participer à cet événement en raison d'une obligation professionnelle liée à un conseil municipal devant se tenir ce même soir à la mairie du Havre.

Enjeux économiques et perspectives d'avenir

La question du pouvoir d'achat reste centrale dans cette campagne présidentielle, directement liée à la lutte contre la pauvreté. Les manifestations récentes contre la vie chère illustrent la tension sociale actuelle. Les Restos du Cœur souhaitent que les candidats exposent clairement leur vision pour améliorer le quotidien des Français les plus modestes. L'association attend des propositions concrètes capables de rétablir un équilibre social durable.

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Les prochaines étapes incluent le lancement officiel de la 42ᵉ campagne qui débutera le mardi 17 novembre. Cette période sera cruciale pour évaluer la réponse des candidats et l'impact potentiel de leurs promesses sur la population précaire. L'association continuera de surveiller de près l'évolution des politiques publiques mises en œuvre par les futurs dirigeants du pays.