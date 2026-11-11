Présidentielle 2027 : Lagarde à 8%, Le Pen et Mélenchon en tête selon Cluster 17

Le sondage Cluster 17 du 11 novembre révèle la dynamique de la présidentielle 2027. Christine Lagarde progresse, tandis que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dominent le premier tour.

Un nouveau sondage réalisé par l'institut Cluster 17 et publié ce mercredi 11 novembre offre un aperçu détaillé des intentions de vote pour la présidentielle 2027. Cette enquête, qui a testé dix-huit personnalités politiques françaises, met en lumière une concurrence toujours intense entre les leaders actuels tout en révélant des évolutions significatives dans le champ centriste.

Leadership de Le Pen et Mélenchon au premier tour

Les deux figures majeures du paysage politique français conservent une avance considérable pour le premier tour de l'élection présidentielle 2027. Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National (RN), arrive largement en tête avec 27 % des intentions de vote. Elle devance Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise (LFI), qui recueille 19 % des suffrages exprimés.

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Cependant, l'écart entre ces deux candidats se réduit progressivement. Pour la première fois, Jean-Luc Mélenchon franchit le seuil symbolique des 20 % dans cette configuration spécifique, atteignant 21 % si l'on considère certains scénarios de bloc central. Ces résultats illustrent la fragmentation actuelle du corps électoral français face à une opposition bipolaire renforcée.

Progrès notable de Christine Lagarde et du camp centriste

La Banque centrale européenne, Christine Lagarde, marque une avancée décisive dans ce scrutin potentiel. Créditée de 8 % des intentions de vote, elle atteint son meilleur score historique dans ce type d'exercice. Ce résultat place Lagarde ex-aequo avec Raphaël Glucksmann, Édouard Philippe, David Lisnard et Bruno Retailleau, président des Républicains, qui recueillent également 5 % des suffrages.

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L'enquête examine spécifiquement le scénario où Christine Lagarde serait la seule représentante du bloc central après son départ de la BCE prévu en février. Dans cette hypothèse, sa cote grimpe à 14 %, dépassant nettement Édouard Philippe qui obtient 13,5 %. Cette dernière configuration permettrait à Jean-Luc Mélenchon de progresser vers 21 %, soulignant la complexité des alliances possibles.

Performance modeste de Teddy Riner et Gabriel Attal

L'annonce de la candidature potentielle de Teddy Riner n'a pas provoqué de bouleversement majeur dans les intentions de vote. Le judoka olympique est crédité de seulement 2 % des voix, se trouvant à égalité avec l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Cette stabilité relative suggère que la notoriété médiatique ne se traduit pas immédiatement par un soutien électoral massif.

Gabriel Attal, qui récolte 11 % des suffrages dans le scénario d'une candidature unique d'Édouard Philippe, reste en retrait par rapport aux autres figures centristes. D'autres personnalités comme Natacha Polony (3 %) ou François Ruffin peinent également à convaincre un large échantillon d'électeurs, confirmant les difficultés du centre à émerger comme force dominante.

Classement des autres acteurs et perspectives futures

En bas du classement, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan obtiennent chacun 2 %. Fabien Roussel est crédité de 1,5 %, tandis que Marine Tondelier, Dominique de Villepin et François Asselineau recueillent 1 %. Nathalie Arthaud ferme la marche avec 0,5 %. Ces chiffres reflètent une compétition très ouverte mais aussi une concentration du pouvoir décisionnel autour de quelques noms clés.

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Ce sondage Cluster 17 fournit ainsi une cartographie précise des forces en présence avant 2027. Il souligne à la fois la solidité des positions de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon et les opportunités restantes pour des figures comme Christine Lagarde. Les prochaines étapes du processus électoral détermineront si ces intentions de vote se concrétisent en candidatures officielles et en résultats concrets lors du scrutin.