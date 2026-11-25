David Lisnard brigue un nouveau mandat à la tête de l'AMF face à Philippe Laurent, un scrutin qui pourrait peser sur sa candidature à la présidentielle de 2027.

David Lisnard, maire de Cannes et chef du parti Nouvelle Énergie, brigue un nouveau mandat à la tête de l'Association des maires de France ( AMF) face à Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux. Le scrutin s'inscrit dans le cadre de la présidentielle 2027, à quelques mois du rendez-vous électoral, et se déroule pendant le traditionnel congrès des maires.

Les adhérents de l'AMF sont appelés à élire leurs instances du mardi 24 novembre au jeudi 26 novembre. Le verdict des urnes est attendu mercredi 25 novembre dans l'après-midi. Le président sortant, qui préside l'association depuis 2021, n'avait jusqu'ici pas été sérieusement contesté.

Also read Présidentielle 2027 : David Lisnard, «le quatrième homme» qui «bouscule le scénario», selon Paul Amar

Un scrutin interne aux enjeux nationaux pour David Lisnard

Pour David Lisnard, l'élection à la tête de l'AMF dépasse le simple enjeu de gouvernance. Une réélection face à Philippe Laurent lui permettrait de démontrer qu'il conserve la confiance d'élus de sensibilités différentes, à un moment où il cherche à élargir sa stature nationale.

Les trente-six sièges du bureau de l'association sont répartis à parts égales entre la droite et la gauche. Cette mécanique transpartisane, bien rodée, pourrait cette fois réserver quelques remous, car le scrutin se joue entre deux candidats issus de la même famille politique au sens large.

Advertisement

À l'inverse, une défaite face à Philippe Laurent serait difficile à escamoter. Elle ne signerait pas la fin des ambitions présidentielles du maire de Cannes, mais viendrait écorner l'image d'un candidat capable de rassembler au-delà de son propre camp.

Des reproches sur la double casquette du président de l'AMF

Plusieurs élus de l'AMF reprochent à David Lisnard de profiter de sa position à la tête de l'association pour donner de l'écho à ses ambitions personnelles. Des lettres ouvertes ont été adressées pour dénoncer cette confusion entre les deux fonctions.

Officiellement lancé dans la course présidentielle depuis le 31 mars, David Lisnard est longtemps resté discret, jusqu'à une campagne plus offensive sur les réseaux sociaux qui lui a permis de gagner en visibilité cet automne. Cette montée en puissance n'est pas du goût de tout le monde au sein de l'association.

Face à ces critiques, David Lisnard répond que ces reproches relèvent d'un prétexte préélectoral. Il affirme n'être pas le patron des maires, mais un élu mandaté par les maires, et soutient qu'un ministre ou un président de conseil départemental dispose d'une influence bien plus grande que la sienne.

Advertisement

Un enjeu décisif autour des 500 parrainages

Les maires représentent 79 % des élus habilités à accorder les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. Ce chiffre explique pourquoi le vote de l'AMF dépasse largement le cadre associatif et attire l'attention des observateurs de la vie politique nationale.

David Lisnard affirme que sa démarche présidentielle est indépendante du résultat de l'AMF. Il maintiendra donc sa candidature, même en cas de revers face à Philippe Laurent.

S'il est réélu, le maire de Cannes a déjà promis de se mettre en retrait de l'AMF s'il accédait à l'Élysée. Il a aussi présenté l'élection d'une figure issue de l'association à la présidence de la République comme une bonne nouvelle pour l'ensemble des maires de France. Cette perspective reste, pour l'heure, suspendue au vote des adhérents de l'association.