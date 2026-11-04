Présidentielle 2027 : Gabriel Attal fixe les conditions d'une primaire du centre et de la droite

Gabriel Attal veut ouvrir la primaire du centre et de la droite à ceux qui excluent toute alliance avec LFI ou le RN, à l'approche de la présidentielle 2027.

Gabriel Attal, candidat Renaissance à l'élection présidentielle, multiplie les prises de position sur la future échéance de 2027 et sur la manière dont le centre et la droite pourraient désigner leur représentant. Ses déclarations, relayées dans plusieurs réactions publiques, portent sur les conditions de participation à une primaire, sur le soutien qu'un candidat battu devrait apporter à son vainqueur et sur l'état des sondages. Dans le même temps, Éric Ciotti, président de l'UDR et maire de Nice, affirme que la France se trouve à un carrefour de son histoire.

Le débat s'inscrit dans un climat politique tendu, où les positions sur les alliances et sur les figures de la gauche radicale et de l'extrême droite structurent les discussions. Gabriel Attal réagit également à la publication de messages d'Emmanuel Macron, en affirmant qu'il croit avoir montré qu'il était à la hauteur.

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Gabriel Attal pose ses conditions pour la primaire du centre et de la droite

Gabriel Attal estime que doivent pouvoir participer à la primaire du centre et de la droite ceux qui sont clairs sur le fait qu'ils ne feront aucune alliance avec LFI ou le RN. Selon lui, cette exigence constitue le critère central pour qu'un candidat puisse concourir à cette désignation.

Sur la question du soutien en cas de défaite à une primaire, Gabriel Attal juge que le débat est un peu hypocrite. Il ne développe pas davantage cette idée dans les extraits disponibles, mais la formule montre qu'il considère cette question comme souvent évitée dans les discussions entre responsables politiques.

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Gabriel Attal constate par ailleurs qu'il n'y a pas un candidat qui se détache dans les sondages, à propos du centre et de la droite. Ce constat décrit une compétition encore ouverte, sans favori clairement identifié à ce stade selon ses propos.

Des réactions contrastées autour de Parcoursup et de la sélection

Ryad Rani, président de l'Union syndicale lycéenne, affirme qu'il n'assume pas le système de sélection à l'université. Sa critique vise directement la manière dont les lycéens sont orientés et admis dans l'enseignement supérieur, un sujet au cœur des débats sur Parcoursup.

À l'inverse, Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, défend le bilan de la plateforme. Il affirme que Parcoursup a permis de sauver 500.000 personnes de l'échec. Ces deux appréciations opposées illustrent la divergence entre ceux qui voient dans ce dispositif un progrès et ceux qui le jugent injuste.

Gabriel Attal, pour sa part, répond aux messages publiés par Emmanuel Macron en déclarant : " Je crois avoir montré que j'étais à la hauteur ". Il n'a pas précisé, dans les extraits cités, la portée exacte de cette réaction, qui intervient après la diffusion de ces messages.

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Éric Ciotti appelle à rompre avec le politiquement correct

Éric Ciotti, président de l'UDR et maire de Nice, affirme que la France est à un carrefour de son histoire. Il estime qu'il faut casser le mur du politiquement correct, une formule qu'il présente comme la condition d'un débat plus direct sur les enjeux de la présidentielle 2027.

Gabriel Attal, de son côté, avance que le pays ne se relèverait pas d'un duel entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Cette affirmation place la question de la prochaine élection présidentielle au centre de sa stratégie et oppose directement son analyse à celle d'une bataille entre les deux figures des extrêmes.