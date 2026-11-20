Franck Ferrand annonce son intention de voter pour un candidat proposant la sortie de l'Union européenne en 2027. Retour sur ses motivations et le paysage électoral.

La présidentielle française de 2027 marque un tournant dans les prises de position des personnalités médiatiques, et Franck Ferrand ne fait pas exception à la règle. Le célèbre commentateur du Tour de France, qui anime chaque été les coulisses sportives et historiques sur France Télévisions, a clairement exposé son critère électoral décisif. Il a déclaré lors de son invitation sur Figaro TV Magazine qu'il porterait son suffrage sur le candidat ou la candidate prônant une sortie de l'Union européenne. Cette déclaration intervient dans un contexte où la souveraineté monétaire et économique devient un enjeu central du débat public.

Le critère déterminant de souveraineté monétaire

Franck Ferrand, originaire de Poitiers et diplômé de l'École des hautes études en sciences sociales, fonde son choix sur une analyse critique de l'état actuel de la nation. Il estime que la France traverse une catastrophe sur les plans monétaire, financier, économique et social, qualifiée d'effondrement et de dégradation générale. Selon lui, le sujet majeur ignoré par les candidats est la capacité du pays à reprendre la maîtrise de ses affaires publiques. Le commentaire du patrimoine national considère que la question essentielle réside dans la possibilité pour la France de battre à nouveau sa propre monnaie et d'élaborer une véritable politique sociale et migratoire indépendante.

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Un paysage politique fragmenté sur le projet européen

Le constat de Franck Ferrand met en lumière l'absence perçue de candidats clairs en faveur du retrait, bien que plusieurs figures politiques aient déjà pris position. Parmi les trente candidats déclarés, François Asselineau de l'UPR et Florian Philippot des Patriotes militent explicitement pour un Frexit en activant l'article 50 du Traité sur l'Union européenne. Le chanteur Francis Lalanne rejoint également ce camp en défendant le retour à une monnaie nationale. D'autres, comme Nicolas Dupont-Aignan et Juan Branco, souhaitent soumettre la question du retrait directement au peuple via un référendum, refusant de laisser cette décision uniquement entre les mains des technocrates.

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Les positions des candidats les plus sondés

Les figures majeures du scrutin actuel adoptent des stratégies nuancées qui ne satisfont pas pleinement le critère de Franck Ferrand. Marine Le Pen, bien qu'elle défende une reprise de la souveraineté nationale, a abandonné la ligne historique du Front National qui prônait le retrait de l'UE. Sa proposition actuelle vise plutôt à réduire de près de 11 milliards d'euros la contribution financière de la France au budget européen. De son côté, Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise propose de renégocier les traités européens et de désobéir à certaines règles, tout en refusant de soutenir une sortie de l'euro ou de l'Union.

Menace de vote blanc et contexte médiatique

Face à cette configuration, Franck Ferrand indique se diriger peut-être vers un vote blanc si aucun candidat ne se positionne clairement pour une sortie de l'UE. Cette posture s'inscrit dans son parcours médiatique où il interviens régulièrement sur des plateformes comme CNews et Valeurs Actuelles. Alors qu'il s'apprête à retrouver l'antenne de France Télévisions en juillet pour commenter le Tour de France 2027, il maintient que la poursuite du projet européen dirigé par une technocratie non élue constitue le cœur du problème. Son intervention souligne le fossé entre une partie de l'électorat et les propositions actuelles des principaux partis politiques.