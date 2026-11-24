Borloo, Attal et Lisnard promeuvent le fédéralisme à la française pour la présidentielle 2027, contre la ligne centralisatrice de Marine Le Pen.

Alors que l'élection présidentielle de 2027 approche, la question de l'organisation territoriale de la France revient au premier plan du débat politique. Jean-Louis Borloo, ancien ministre, a remis sur la table son projet de " fédéralisme à la française " lors d'une interview sur RTL le mardi 24 novembre. Cette proposition vise à rompre avec le centralisme parisien, à simplifier le fonctionnement administratif et à redonner davantage de pouvoir aux territoires, redéfinissant ainsi les contours de la décentralisation pour les futurs candidats.

Le projet de provinces de Jean-Louis Borloo

Jean-Louis Borloo critique ouvertement le millefeuille administratif actuel qu'il juge " complètement folle ". Il explique que l'État, les villes, les régions, les départements, les agglomérations et les caisses d'allocations familiales interviennent tous dans des domaines tels que les crèches, le logement ou l'écologie, créant une confusion systémique. Pour lui, la France possède un système hybridé qui est " mortel " car ni purement centralisé ni véritablement fédéral, contrairement à d'autres pays qui ont choisi un mode d'organisation clair.

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La proposition centrale de Jean-Louis Borloo consiste à supprimer les départements et les intercommunalités pour créer de grandes provinces. Ces nouvelles entités disposeraient de parlements régionaux et d'une autonomie renforcée, s'inspirant des modèles allemand et suisse. L'État se recentrerait alors sur ses missions régaliennes essentielles, à savoir la défense, la justice, la sécurité, la diplomatie et la solidarité entre les territoires, laissant aux provinces la gestion des transports, du logement et du développement économique.

Décentralisation profonde pour David Lisnard et Gabriel Attal

Dans le programme de Nouvelle Énergie, Édouard Philippe et David Lisnard plaident également pour une décentralisation radicale. Ils proposent de remplacer les régions et départements par quarante à cinquante provinces. David Lisnard insiste sur la nécessité de débureaucratiser et de déréguler, tout en renforçant l'autonomie financière des collectivités. Il défend un allègement des normes urbanistiques et une refonte de la fiscalité locale pour mieux relier décision publique, impôt et dépense.

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David Lisnard a dénoncé en septembre 2025 une situation où les maires et élus locaux voient leurs obligations augmenter sans que leurs pouvoirs juridiques et financiers ne suivent. De son côté, Gabriel Attal a utilisé le terme de " fédéralisme à la française " lors du Forum économique breton en septembre 2026. Son site de campagne décrit une organisation territoriale visant à déparisianer la France et à renforcer le pouvoir des maires, répondant à un besoin perçu de recentrer l'action publique sur le terrain.

Engagements de Gabriel Attal et Édouard Philippe

Gabriel Attal s'est clairement exprimé en faveur d'une nouvelle décentralisation lors du congrès des maires de France le 19 novembre 2025. Il a promis de lancer une grande convention de la décentralisation citoyenne pour produire un véritable acte de rupture. Cette démarche vise à engager un grand débat national qui permettrait aux territoires de décider de l'application concrète des lois nationales, selon les principes défendus par son programme.

Édouard Philippe, candidat Horizons, a également fait part de son soutien à cette réforme lors d'un entretien accordé à franceinfo le 12 novembre 2026. Il considère que l'État devrait se dessaisir de certaines compétences au profit des collectivités territoriales. Ses propositions spécifiques incluent le transfert des décisions dans les domaines du logement et du sport vers les niveaux locaux, ainsi que le transfert de compétences en matière d'éducation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.

Opposition de Marine Le Pen et différences stratégiques

La candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, s'inscrit en contre-feu par rapport à ces propositions de fédéralisme. Bien qu'elle souhaite renforcer le rôle des communes et des départements, elle est formellement opposée aux intercommunalités et aux grandes régions. Cette position la distingue nettement de Jean-Louis Borloo, David Lisnard, Gabriel Attal et Édouard Philippe, qui voient tous dans une refonte institutionnelle majeure une solution pour simplifier l'administration.

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Ces divergences de vue éclairent les stratégies électorales pour la présidentielle 2027. Alors que la majorité des candidats cités cherchent à transférer des pouvoirs vers les régions ou provinces, Marine Le Pen défend une ligne plus centralisatrice ou du moins moins déconcentrée. Cette opposition structure le débat sur l'avenir de l'État français, entre une vision régionalisée et une vision plus traditionnelle de la cohésion nationale.