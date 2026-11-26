Selon le sondage OpinionWay pour CNews du 26 novembre, David Lisnard atteint 12% des intentions de vote à la présidentielle 2027, dépassant Édouard Philippe.

Le candidat de la présidentielle 2027 David Lisnard consolide sa position dans l'arène politique française en atteignant la troisième place des intentions de vote. Cette progression significative, relevée par un sondage OpinionWay pour CNews, met fin à la période de latence qui caractérisait son score précédent et marque un tournant dans la perception de son soutien.

Progression notable du maire de Cannes

David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, réalise une percée électrométrique majeure en passant de quatre pour cent des suffrages le 15 octobre à douze pour cent lors de cette nouvelle enquête. Ce gain de huit points de pourcentage le place nettement devant ses concurrents directs et confirme l'ancrage de sa candidature dans le paysage politique national.

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Cette montée en puissance positionne le maire de la ville méditerranéenne comme un acteur incontournable pour la suite de la campagne. Son succès reflète une évolution tangible des préférences des électeurs potentiels qui cherchent des alternatives concrètes aux figures traditionnelles de la vie politique.

Marine Le Pen consolide sa domination

Marine Le Pen demeure la candidate favorite avec trente-trois pour cent des intentions de vote au premier tour, consolidant ainsi sa première place avec une avance solide. Elle gagne deux points par rapport au précédent baromètre OpinionWay, confirmant la stabilité et l'efficacité de sa stratégie de communication auprès de son électorat.

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Derrière elle, Jean-Luc Mélenchon maintient sa position stable à seize pour cent des suffrages, conservant précieusement la deuxième place du classement. L'écart entre la candidate du Rassemblement national et le leader de La France insouline reste significatif, soulignant la hiérarchie actuelle des forces en présence.

Édouard Philippe en perte de vitesse

Édouard Philippe poursuit sa dégringolade dans le classement des intentions de vote en tombant à huit pour cent des suffrages exprimés. Cette chute continue marque une difficulté croissante pour l'ancien Premier ministre à rallier un nombre suffisant de soutiens parmi les électeurs de droite et du centre.

Il devance désormais Gabriel Attal et Bruno Retailleau, qui sont chacun crédités de quatre pour cent des intentions de vote. Ces candidats, tous deux favorables à l'organisation d'une primaire pour la droite et le centre, peinent à capter l'attention des sondés face à la progression de David Lisnard.

Performances des autres candidats

Raphaël Glucksmann, candidat social-démocrate, recueille dix pour cent des intentions de vote, restant ainsi derrière David Lisnard mais devant les figures plus marginales. Cette position intermédiaire lui permet de maintenir une visibilité médiatique tout en reconnaissant son retard par rapport au trio de tête.

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Le judoka Teddy Riner perd deux points de son score et ne recueille plus que deux pour cent des intentions de vote. Ce résultat est identique à celui de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, qui vient officiellement de lancer sa campagne, illustrant la dispersion des suffrages en dehors du cercle restreint des favoris.

Victoire probable de Marine Le Pen au second tour

Les différentes configurations de duels testées par OpinionWay dessinent toutes un scénario identique où Marine Le Pen sortirait victorieuse. Face à David Lisnard, qui est battu avec quarante-cinq pour cent des voix contre cinquante-cinq pour cent pour la candidate du Rassemblement national, l'écart apparaît toutefois plus resserré que dans les autres confrontations étudiées.

Marine Le Pen devancerait également Jean-Luc Mélenchon avec soixante-neuf pour cent des intentions de vote au second tour. Elle l'emporterait encore contre Raphaël Glucksmann avec cinquante-huit pour cent et contre Édouard Philippe avec cinquante-neuf pour cent, confirmant sa capacité à l'emporter quelle que soit la configuration finale.