Baromètre Toluna Harris Interactive du 23 novembre : David Lisnard devance Édouard Philippe, Marine Le Pen domine et Jean-Luc Mélenchon consolide sa place en vue de 2027.

David Lisnard confirme sa montée en puissance dans la course à l'Elysée. Le maire LR de Cannes devance Édouard Philippe dans le dernier baromètre Toluna Harris Interactive publié le lundi 23 novembre.

Ce sondage pour RTL, M6 et L'Express montre un basculement clair à droite. Le duel entre les deux candidats de droite et du centre se resserre fortement.

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L'ascension de David Lisnard

David Lisnard dépasse Édouard Philippe pour la première fois. Le maire de Cannes occupe désormais la troisième place du premier tour. Il rejoint Raphaël Glucksmann dans cette position.

Dans ce sondage en ligne du 18 au 19 novembre 2026, le maire LR obtient des scores solides. Il devance l'ancien Premier ministre dans toutes les hypothèses de candidature.

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La baisse d'Edouard Philippe

Edouard Philippe enregistre une nouvelle baisse de ses intentions de vote. Son score descend à 9% si Gabriel Attal maintient sa candidature. Il tombe à 10% s'il est le seul candidat du centre.

Ce résultat marque son point le plus bas depuis avril 2026. Gabriel Attal voit aussi son score chuter de 6% à 4%. Il reste en concurrence avec Bruno Retailleau.

Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dominent

Marine Le Pen conserve une avance confortable. Elle obtient entre 30% et 31% des intentions de vote. Ce score représente sa meilleure performance depuis début novembre.

Jean-Luc Mélenchon consolide sa deuxième place. Il affiche entre 18% et 19% des voix. Ce score lui garantit une avance minimale de 7 points sur ses rivaux directs.

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Pronostics pour le second tour

Marine Le Pen est favorisée pour remporter l'élection. 46% des Français la voient succéder à Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon arrive second avec 19% des pronostics.

Le pouvoir d'achat reste le thème prioritaire. 59% des citoyens le citent comme critère principal. Les Français votent pour ce problème économique majeur le dimanche 2 mai 2027.