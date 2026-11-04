Présidentielle 2027 : Ciotti dénonce la violence, Nuñez sécurise le 5 novembre

Éric Ciotti et Laurent Nuñez prennent position sur la présidentielle 2027 et la mobilisation du 5 novembre, avec 70.000 forces de l'ordre déployées.

Éric Ciotti, président de l'UDR et maire de Nice, a enchaîné une série de déclarations sur la présidentielle 2027, la violence politique et les mouvements sociaux. Dans le même temps, Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, a détaillé le dispositif de sécurité prévu pour la mobilisation du 5 novembre.

Le ministre de l'Intérieur a indiqué que le dispositif mis en place pour le 5 novembre est le même que celui déployé le 31 octobre. Au total, 70.000 forces de l'ordre seront mobilisées pour encadrer les rassemblements.

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Présidentielle 2027 : Ciotti veut casser le politiquement correct

Éric Ciotti estime que la France se trouve à un carrefour de son histoire. Selon lui, il faut briser le mur du politiquement correct pour aborder les grands dossiers du pays sans détour.

Le président de l'UDR a également jugé que Bruno Retailleau, candidat LR à la présidentielle, n'est plus crédible. Cette critique place le président de l'UDR dans une confrontation directe avec un autre candidat de la droite.

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Dans ces mêmes déclarations, Éric Ciotti met en avant la fermeté comme ligne de conduite. Il appuie ses propos sur une lecture des enjeux de sécurité et d'autorité de l'État.

Violence raciste à Trappes : Ciotti réclame une peine à vie

Après l'attentat raciste de Trappes, Éric Ciotti a demandé que Kévin Tessier soit mis définitivement, à vie, hors d'état de nuire. Le président de l'UDR a formulé cette demande à propos de l'auteur présumé de cette attaque.

Le maire de Nice a par ailleurs condamné fermement toute forme de violence liée aux mouvements sociaux. Il a affirmé qu'il récuse la violence d'où qu'elle vienne, quels que soient ses auteurs ou ses motivations.

Concernant un gendarme blessé par un engin incendiaire, Éric Ciotti a dénoncé une tentative d'assassinat. Il a qualifié cet acte de gravité exceptionnelle pour les forces de l'ordre.

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Mobilisation lycéenne et maintien de l'ordre dans le débat

Sur la mobilisation lycéenne, Éric Ciotti a reconnu l'existence d'inquiétudes légitimes. Il a aussi défendu l'action des forces de police, qu'il présente comme le dernier rempart contre la barbarie.

De son côté, Laurent Nuñez a expliqué que la mission première des forces de sécurité intérieure sera de faire en sorte que les cortèges se déroulent de manière pacifique. Le ministre place donc la sécurité des manifestants et des passants au centre du dispositif.

Pour le 5 novembre, le dispositif repose donc sur 70.000 forces de l'ordre et sur une consigne claire de pacification des cortèges. Les deux responsables publics abordent ainsi la question de la violence sous des angles différents, l'un politique, l'autre opérationnel.