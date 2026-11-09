Présidentielle 2027 : 40 candidats déclarés et calendrier de la course

Analyse détaillée de la présidentielle 2027 en France. Avec 40 personnalités déclarées dont Marine Le Pen et Emmanuel Macron, découvrez les dates clés et les enjeux.

La course à la magistrature suprême de la République française est officiellement engagée pour l'élection présidentielle de 2027. Quarante personnalités, couvrant l'ensemble du spectre politique de l'extrême gauche à l'extrême droite, ont annoncé leur intention de briguer le pouvoir. Bien que neuf d'entre eux aient depuis abandonné ou été écartés, la dynamique de candidature s'intensifie avec l'arrivée du mois de septembre 2026.

Chronologie et nombre de candidats déclarés

Le nombre de postulants s'élève à quarante, marquant une mobilisation sans précédent parmi les acteurs politiques. Cette liste inclut des figures issues des partis traditionnels ainsi que des mouvements émergents. La plupart des annonces se sont concentrées en 2026, mais certaines candidatures remontent à 2023, démontrant une anticipation notable de la part de certains candidats. Le Nouvel Obs a mis à jour une infographie animée le 15 mai 2026 pour suivre l'évolution de ce peloton.

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Certains candidats ont officialisé leur candidature via leurs partis respectifs, tandis que d'autres ont fait une annonce directe. Des figures comme Emmanuel Maurel et Jérôme Guedj ont été écartées suite à l'échec d'une primaire à gauche. En revanche, des noms comme François Asselineau, Marine Tondelier, Delphine Batho, Nathalie Arthaud, Manolo Mlekuz et Clémentine Autain ont confirmé leur présence dans la course.

Marine Le Pen et le contexte judiciaire

Marine Le Pen, cheffe de file du Rassemblement national, a été la première à se déclarer lors des premiers mois du second mandat d'Emmanuel Macron. Cette annonce a eu lieu le 18 septembre 2023, à la télévision sur TF1. Son engagement dans cette campagne est toutefois complexifié par des procédures judiciaires en cours.

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Le 31 mars 2025, une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire a été prononcée contre elle. Le Rassemblement national a fait appel de cette décision. L'audience pour cet appel, qui pourrait déterminer l'avenir politique de la candidate, est prévue le 7 juillet 2026. Cette période de quatre semaines d'audience place Marine Le Pen dans une position critique où son statut de candidate pourrait être remis en question.

Déclarations récentes et nouvelles figures

La rentrée politique a vu l'arrivée de nouveaux candidats majeurs. Xavier Bertrand, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, a annoncé sa candidature à la magistrature suprême le 3 septembre 2024. Ses propos n'ont laissé aucune ambiguïté sur son intention de concourir, cherchant à capitaliser sur son expérience gouvernement précédente.

Sur la scène de gauche et des écologistes, deux autres annonces ont marqué le début de l'année 2026. Le 22 octobre 2025, Marine Tondelier a officialisé sa candidature dans les colonnes du Nouvel Obs . Elle décrit son engagement comme un acte d'amour pour la France, souhaitant relever le pays face à la crise. Un mois plus tard, le 25 novembre 2025, Delphine Batho a également annoncé sa candidature à la présidentielle de 2027, rejoignant la mouvance écologiste.

Positions radicales et innovations politiques

À l'extrême gauche et dans les mouvements minoritaires, la campagne prend des formes variées. Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière pour la quatrième fois consécutive, a annoncé sa candidature le 8 décembre 2025 après un vote au Congrès du parti. Elle plaide pour sortir de l'Union européenne et de l'euro pour redonner le pouvoir au peuple, dénonçant les méthodes jugées barbares du système actuel.

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Dans le camp des mouvements citoyens et de la démocratie participative, Manolo Mlekuz, âgé de vingt ans, est devenu le benjamin de cette élection. Adhérent au PS à quinze ans, il a parcouru les routes de France en van pour recueillir les cinq cents signatures nécessaires. Parallèlement, Clémentine Autain, qui avait déjà tenté sa chance en 2022 pour le collectif Espoir RIC, présente une candidature transpartisane sous le nom de Solution démocratique. Son programme repose sur un référendum d'initiative citoyenne pour réécrire progressivement la Constitution.

Enjeux et suite de la campagne

La course à la présidentielle 2027 se distingue par la diversité des profils et des idéologies en présence. Alors que certains candidats bénéficient d'un ancrage partiel fort comme François Asselineau ou Xavier Bertrand, d'autres misent sur une mobilisation citoyenne hors des sentiers battus. Le scrutin final se jouera sur la capacité de chacun à obtenir les cinq cents parrainages, un obstacle historique que François Asselineau n'a franchi qu'une seule fois lors des trois dernières élections.

Les prochaines semaines resteront déterminantes, notamment avec l'attente de la décision de justice concernant Marine Le Pen le 7 juillet 2026. Cet événement pourrait reshuffer considérablement le paysage électoral français. Les candidats continuent de se préparer, que ce soit via des primaires, des congrès ou des tournées de rencontre avec les citoyens et les élus locaux, pour construire des programmes adaptés aux inquiétudes du moment.