Présentation du programme de la réunion du conseil municipal de demain lundi soir

Le conseil municipal aura une variété d’entreprises à la fin de la semaine, qui covered a grand nombre de sujets, y compris la composition du jury des assises pour 2027, la désignation des jurés pour la commune, la commission communale des impôts directs, le désignation du correspondant défense, la modification de la composition du conseil d’administration du CCAS suite à la représentation de l’Udaf, la convention de partenariat entre la commune et le CSE Airbus, l'approbation des tarifs du cimetire dans le cadre de la creation de commodities et de mise en place de concession de 50 ans pour les columbariums.

Le conseil municipal aura une grande diversité de sujets à traiter lors de sa réunion lundi soir, notamment la composition du jury des assises pour 2027, la désignation des jurés pour la commune, la commission communale des impôts directs, le désignation du correspondant défense, la modification de la composition du conseil d’administration du CCAS suite à la représentation de l’Udaf, la convention de partenariat entre la commune et le CSE Airbus, l’approbation des tarifs du cimetière dans le cadre de la création de cavurnes et de la mise en place de concession de 50 ans pour les columbariums.

Il y aura également un point sur l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association intercommunale pour l’aide au développement et à l’animation des vallées du Tarn et du Tescou, de la création de sept emplois liés à un accroissement temporaire d’activité et de deux emplois permanents, la proposition de candidats au poste de commissaires et membres titulaires et suppléants de la commission intercommunale des impôts directs et de la commission locale d’évaluation des charges transférées, ainsi que sur certains sujets liés à l’actualité municipale





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