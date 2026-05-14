Présentation de l'ambroisie à feuilles d'armoise : une plante nuisibles et allergène

L'ambroisie à feuilles d'armoise est une plante nuisibles qui cause des allergies chaque été en raison de son pollen particulièrement allergisant. Elle gagne du terrain chaque année et est particulièrement présente dans la plaine du Lauragais et en périphérie de Toulouse. La vigilance est de mise dès ce printemps pour la repérer et agir, car la plante est encore discrète mais c'est le moment idéal pour la repérer et agir. Les signalements via la plateforme de l'Observatoire des ambroisies permettent d'alerter les communes et les coordinateurs départementaux pour organiser des actions contre l'ambroisie.

Une plante nuisibles , l' ambroisie à feuilles d'armoise , derrière son doux nom et ses allures inoffensives, est responsable chaque été de fortes allergies dues à son pollen particulièrement allergisant.

Son apparition en début de printemps est un signal d'alarme, car elle peut être détectée tôt et les mesures préventives prises avant qu'elle ne se développe. Elle gagne du terrain chaque année, principalement dans la plaine du Lauragais et en périphérie de Toulouse. La présence d'ambroisie est limitée à Toulouse, mais des foyers observés concernent principalement des zones en friche ou autour des cours d'eau, ainsi que des chantiers.

Les allergies invalidantes qui touchent de très nombreuses personnes, mais la présence d'ambroisie reste limitée et ponctuelle. Les techniques d'agriculture pour l'éviter, comme éviter les cultures de printemps et pratiquer des passages mécaniques en été, permettent de limiter sa propagation. La vigilance est de mise dès ce printemps, car la plante est encore discrète, mais c'est le moment idéal pour la repérer et agir. Pour les signalements, la plateforme de l'Observatoire des ambroisies est recommandée.

Les actions contre l'ambroisie sont multipliées par la municipalité toulousaine, qui surveille également d'autres espèces comme le datura et la berce du Caucase. L'ambroisie est particulièrement allergène, car elle produit une grande quantité de pollen, extrêmement léger et facilement transporté par le vent, qui peut déclencher des symptômes chez certaines personnes dès lors qu'elles sont devenues allergiques. Sa floraison correspond à une période où il y a très peu d'autres plantes allergisantes





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