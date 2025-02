Présence d'Amiante à l'École Petit Villard de Bessèges : L'Alerte du Syndicat SUD Éducation

Le syndicat SUD Éducation Gard-Lozère a signalé la présence d'amiante à l'école élémentaire Petit Villard de Bessèges, soulevant des inquiétudes quant à la sécurité des élèves et des enseignants. La mairie confirme la présence d'amiante dans le sol de l'établissement, mais assure que le risque pour la santé est faible. Le syndicat appelle à la fermeture temporaire de l'école et à des expertises plus approfondies.

Syndicat SUD Éducation Gard-Lozère a lancé l'alerte suite à sa visite de l' école élémentaire Petit Villard à Bessèges , le 10 février. Le syndicat a constaté une vétusté générale des locaux et, plus préoccupant, la présence d'amiante. Selon Bruno Chaniac, chargé du suivi national de l'amiante au niveau fonction publique, l'amiante a été détecté dans les dalles de sol, dégradées, d'une salle de classe.

L'organisme a demandé une expertise à la mairie qui, par la voix de son maire, Bernard Portalès, a confirmé la présence d'amiante dans le sol de l'établissement. Une première expertise avait été lancée en janvier dernier, avec un rapport rendu le 11 février, en parallèle à la visite syndicale.SUD Éducation demande l'arrêt immédiat de l'utilisation des locaux et la fermeture temporaire de l'école. Cependant, ce vendredi 14 février, l'école reste ouverte. Enseignants et élèves y officient encore. Bernard Portalès, maintient l'ouverture de l'école en affirmant qu'il n'y a 'pas d'affolement à avoir', expliquant que l'amiante se trouve dans les sols, mais pas dans l'air. Il rappelle que la matière cancérigène a été détectée 'seulement dans certains sols' par une société qui a réalisé une première expertise : 'L’entreprise qui est venue n’a trouvé aucune trace dans les murs et dans les plafonds'. L'élu soutient qu'il y a très peu de chances que des particules soient respirées par les élèves et les enseignants. Cette position est contestée par le syndicat qui juge le risque élevé : 'Des chaises sont traînées à longueur de journée sur ces dalles… À certains endroits, les dalles sont fracturées, on voit la dalle en ciment du plancher de l’école !', explique Bruno Chaniac. Le syndicat affirme également 'qu’aucun document technique amiante n’était présent dans l’école alors que ce dernier est obligatoire depuis 2012'. Pour rappel, l'amiante, hautement cancérigène, est interdit dans les constructions depuis 1997. Des expertises plus approfondies doivent être réalisées par la municipalité pour évaluer en détail le risque dans l’établissement. Si les tests plus poussés sont estimés inquiétants, l’élu assure que des mesures seront prises. Parallèlement, Bernard Portalès assure que des travaux de rénovation seront entrepris dès le mois d’avril, pendant les vacances de Pâques, par la pose de 'sols souples, similaires aux établissements d’aide à la personne'.





