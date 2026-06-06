Près d'un million de salariés vont toucher une prime de vacances

La prime de vacances est un avantage important pour les salariés qui y ont droit. Elle leur permet de se ressourcer pendant les congés d'été, et de revenir à leur poste avec plus d'énergie et de motivation.

A l'approche des congés d'été , près d'un million de salariés s'apprêtent à toucher une prime de vacances . Pour la toucher, les salariés doivent travailler au sein d'une entreprise qui applique la convention collective Syntec.

Son versement, lui, intervient généralement au mois de juillet. Les vacances sont attendues avec impatience par la plupart des Français, mais elles riment aussi avec dépenses. Près de 950 000 salariés affiliés à la convention collective Syntec vont recevoir un petit pécule financier. Cette convention représente plus de 3 000 groupes et sociétés françaises spécialisés dans l'évènement, le conseil, l'ingénierie ou encore la formation professionnelle.

La prime de vacances est loin d'être dérisoire puisqu'elle est versée chaque année au salarié. Elle est obligatoire pour tous les salariés de l'entreprise, indépendamment d'éventuelles autres primes. Elle est soumise aux cotisations sociales et entre dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Le Code du travail n'évoque pas cette prime de vacances, mais une seule condition doit être remplie pour la toucher : la convention collective Syntec doit être applicable à l'entreprise.

Si vous y êtes éligible, vous avez le droit à ce versement, et l'employeur ne peut pas vous le refuser. Le versement de la prime de vacances intervient généralement lors des congés d'été, où il figure sur le bulletin de paye. Si d'autres salariés ont également la possibilité de toucher une prime de vacances, celle-ci reste cependant au bon vouloir de chaque employeur. La prime de vacances est un avantage important pour les salariés qui y ont droit.

Elle leur permet de se ressourcer pendant les congés d'été, et de revenir à leur poste avec plus d'énergie et de motivation. C'est pourquoi il est important de vérifier si vous y êtes éligible, et de demander à votre employeur si la convention collective Syntec est applicable à votre entreprise. Si vous y êtes éligible, vous pouvez demander à votre employeur de vous verser la prime de vacances.

Il est important de noter que la prime de vacances n'est pas automatiquement versée, mais que vous devez demander à votre employeur de la vous verser. Si vous avez des difficultés pour obtenir la prime de vacances, vous pouvez contacter votre employeur ou votre syndicat pour obtenir de l'aide





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