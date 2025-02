Préparer l'avenir : conférences sur l'IA, l'énergie, la santé et l'espace

Suivez en direct les conférences de l'après-midi du 13 février dans la salle Marie Curie pour découvrir des perspectives inédites pour l'avenir. Des débats passionnants vous attendent sur l'intelligence artificielle, l'énergie, la santé et l'espace. Avec des intervenants de renommée mondiale :

Pourquoi l'Europe est-elle une terre d'excellence dans le domaine de la recherche ? Décryptez-le avec Edith Heard, généticienne spécialisée en épigénétique, directrice générale du Laboratoire européen de biologie moléculaire, professeure au Collège de France, médaille d'or 2024 du CNRS et membre de l'Académie des sciences. Elle sera accompagnée par Caroline Tourbe, journaliste au Point, et Julien Bobroff, professeur des universités à l'Université Paris-Saclay et chercheur au Laboratoire de physique des solides (LPS, Université Paris-Saclay/CNRS). Découvrez comment la théorie quantique s'oppose au sens commun avec Alain Aspect, lauréat du prix Nobel de physique 2022, professeur à l'Institut d'optique Graduate School, Université Paris-Saclay, et professeur à l'École Polytechnique, Institut Polytechnique de Paris. Gilles Brassard, pionnier de l'informatique quantique, professeur au Département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal, rejoindra également la discussion. L'entreprise face à la science sera abordée par Jérôme Cordelier, rédacteur en chef au Point, Gilles Pécout, historien et président de la Bibliothèque nationale de France, et Maguy Jaber, enseignante-chercheuse au Laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale (CNRS/Sorbonne Université). Christophe Ono-Dit-Biot, directeur adjoint de la rédaction du Point, assurera la modération. Ces conférences réuniront des intervenants de renommée mondiale : scientifiques, inventeurs, Prix Nobel, responsables politiques et leaders d'entreprise. Plus de 60 conférences, tables rondes, ateliers et débats mêleront sciences, découvertes et réflexions sur des thématiques cruciales pour notre avenir





