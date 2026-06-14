Préparatifs d'été pour l'accueil des gens du voyage en Pays royannais

Le Pays royannais se prépare à accueillir onze grands rassemblements de gens du voyage cet été, avec des défis liés aux prix du carburant et à la conformité des aires d'accueil.

Le Pays royannais se prépare à accueillir cet été onze grands rassemblements de gens du voyage , comme l'annonce Philippe Cussac, adjoint à la sécurité de Royan et vice-président de la Communauté d'agglomération Royan Atlantique ( Cara ) chargé des gens du voyage .

Les premiers groupes sont attendus dès le 7 juin, avec des missions évangéliques qui s'échelonneront jusqu'au 16 août. Cette année, onze groupes de 100 à 120 caravanes ont sollicité un séjour auprès de la Cara, compétente en la matière.

Cependant, les fluctuations des prix du carburant pourraient modifier leurs plans. Selon Philippe Cussac, quatre de ces groupes souhaitent déjà prolonger leur séjour de deux semaines, soit un tiers des demandes. Il explique que les gens du voyage voyagent moins et préfèrent rester plus longtemps sur place. Si le coût du carburant augmente encore, d'autres groupes pourraient faire de même, voire annuler leur venue.

Cette situation oblige la Cara à faire preuve de souplesse dans la gestion des durées de séjour. Pour faire face à ces grands passages, la Cara s'appuie sur deux aires d'accueil. La première est l'aire de grands passages située aux Chaux, à l'entrée de Royan, qui s'étend actuellement sur 4 hectares et pourra atteindre 6 hectares après l'acquisition de parcelles complémentaires.

La seconde est une aire de moyen passage à Médis, louée à un exploitant agricole pour l'été, pouvant accueillir 80 à 100 caravanes. Par ailleurs, la Cara a réhabilité l'aire d'accueil permanente de Saujon, une des plus anciennes du département, en réponse à une injonction de l'État.

Cette mise aux normes a permis au préfet de Charente-Maritime de reconnaître la conformité de la Cara avec le schéma départemental d'accueil des gens du voyage pour la période du 1er juin au 30 septembre 2026. Cette conformité, bien que temporaire, est cruciale car elle permet à la Cara de solliciter le concours de la force publique en cas d'installations illégales.

Pour atteindre une conformité complète, le Pays royannais doit encore finaliser la construction d'une troisième aire permanente à Médis, actuellement en cours d'aménagement. De plus, le schéma départemental impose la réalisation de vingt terrains familiaux, dont dix sont à la charge de la Cara, sur le modèle des terrains déjà aménagés à l'emplacement de l'ancienne aire de la Puisade. L'élu souligne que l'État reconnaît les efforts accomplis, même si des défis persistent.

En parallèle, des inquiétudes demeurent chez certains maires, comme Patrick Marengo, qui a écrit au président de la Cara pour partager ses préoccupations sur le manque d'aires permanentes. Malgré ces tensions, la Cara poursuit sa dynamique d'amélioration pour répondre aux obligations du schéma départemental





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