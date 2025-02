Préparatifs budgétaires à Seine-et-Marne: 45 millions d'économies malgré un contexte difficile

Le président du Conseil départemental de Seine-et-Marne, Jean-François Parigi, a réussi à réduire les dépenses du département de 45 millions d'euros pour boucler le budget 2025. Bien que certains projets aient été reportés ou annulés, notamment dans les secteurs de la culture, du sport et du tourisme, les investissements prioritaires, comme la construction de collèges et la liaison routière de l'Est-Francilien, seront maintenus. Pour compenser les pertes budgétaires, le Département a décidé d'augmenter les frais de notaire et attend une reprise du marché immobilier.

Jean-François Parigi , président du Conseil départemental de Seine-et-Marne, a réussi à trouver 45 millions d'euros d' économies pour boucler le budget 2025 du Département. Cette somme, bien que inférieure aux 70 millions d'euros initialement craints, a nécessité des choix difficiles et des réductions de dépenses. Parigi assure que les secteurs « sanctuarisés » ne seront pas touchés par ces coupes budgétaires.

Les projets structurants pour le département, notamment les investissements prioritaires dans la construction et la réhabilitation de collèges, ainsi que la construction de la liaison routière de l'Est-Francilien, seront maintenus. Cependant, certains dossiers ont été reportés ou arrêtés, principalement dans trois secteurs : la culture, le sport et Seine-et-Marne attractivité, l'agence chargée du développement touristique du département. Les économies sont réalisées en reportant certains projets d'investissement et en réduisant le budget de fonctionnement. Parigi explique que la voilure du fonctionnement des cinq musées départementaux sera réduite et que certaines subventions, parfois de 10%, ont été diminuées ou supprimées, comme celle versée à l'ONF. Pour obtenir des recettes supplémentaires, le Département a décidé d'augmenter les frais de notaire à partir du 1er juillet 2025. Cette augmentation de 0,5% de la part départementale des DMTO (Droits de mutation à titre onéreux) devrait permettre de récupérer une dizaine de millions d'euros. Le président du Département espère également une reprise du marché immobilier pour remplir les caisses du Département. Malgré ce contexte budgétaire difficile et incertain, Parigi reste optimiste pour l'avenir de Seine-et-Marne. Le budget sera voté le 3 avril 2025





