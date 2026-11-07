Prénom Patricia : chute historique à 15 naissances en 2025 après 11 830 en 1961

Le prénom Patricia, autrefois populaire en France, tombe à 15 naissances en 2025. Analyse de l'effondrement de ce nom à l'origine romaine après son pic en 1961.

Le prénom féminin Patricia connaît une désaffection sans précédent sur le territoire français, tombant de 11 830 attributions en 1961 à seulement 15 naissances enregistrées en 2025. Cette chute vertigineuse, qui représente une baisse de 33 pour cent sur une seule année, souligne un changement profond dans les tendances onomastiques des familles modernes.

Histoire romaine et origine patricienne

La désignation dérive du latin Patricius, issu du terme " patricius " qui identifiait les membres de l'élite sociale de la Rome antique. Cette étymologie prestigieuse confère au nom une dimension historique ancienne, liée à la classe noble de l'époque, bien que cette noblesse initiale soit aujourd'hui loin d'inspirer les jeunes parents.

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Chiffres clés et déclin démographique

Entre 1917 et 2025, 207 515 filles ont reçu ce prénom en France, avec une moyenne de 1 904 attributions par an. La décennie 1960 a concentré à elle seule 47 pour cent de toutes les naissances recensées. Alors que 30 naissances étaient notées en 2021, le nombre a chuté à 20 en 2022, 2023 et 2024, avant de descendre à 15 en 2025.

Profil des porteuses et célébrités

L'âge moyen des Patricia est estimé à 63 ans, témoignant du poids des générations passées. Parmi les personnalités notables figurent Patricia Kaas, chanteuse française, Patricia Arquette et Patricia Clarkson, toutes deux actrices américaines. Le nom est associé à la bienveillance et à la créativité, tout en évoquant un certain perfectionnisme.

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Impact sur les générations futures

Ce contraste entre les milliers de naissances passées et les quinze attributions récentes raconte l'ampleur d'un changement de mode. Contrairement à d'autres prénoms rétro, le prénom Patricia ne semble pas annoncer de retour comparable, confirmant sa rareté actuelle dans les maternités françaises modernes.

Date de fête et avenir immédiat

Fêté le 17 mars, ce prénom possède une sonorité internationale et une signification singulière. Il reste familier à plusieurs générations, bien que sa fréquence d'utilisation soit désormais très faible. L'avenir du nom reste incertain, sans retour imminent à ses niveaux de popularité historiques.