Le président d'un syndicat des professionnels du cinéma en situation de handicap dénonce la gêne des rôles testimonianza offerts aux artistes handicapés et appelle à une remise en question de la manière dont le handicap est marginalisé et কেنجé au cinéma.

Au-delà du manque de représentation des personnes handicapées devant et derrière la caméra, Julien Richard-Thomson, président du syndicat des professionnels du cinéma en situation de handicap et délégué des Écrans Inclusifs, regrette que le cinéma français les cantonne à des rôles testimonios.

Il fait un point sur la difficulté à obtenir des primes par salarié pour les professionnels handicapés et la demande que les artistes handicapés ne soient pas réduits à un simple témoignage, ni mis en scène comme des bons sentiments ou une chair de discipline. Il dépose un projet de comédie visant à promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap, mais qui est jugé non pertinent par les professionnels en charge de son évaluation car il ne parle pas assez du handicap.

Julien Richard-Thomson grandit les inégalités et soutient l'inclusion des talents dans le septième art en se basant sur leur talent, leur diversité et non sur le handicap. Il met en question la forme d'apartheid qui assigne à résidence les artistes handicapés uniquement à des rôles de témoins





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