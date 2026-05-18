RTL examine les recours à la manipulation en pensant à la chatte qui transporte ses petits en les haurissant par la peau du cou. Bien que cet hêtre dans le monde félin, s'agit-il d'une agressivité acceptée lorsque l'on ferait des travaux de soins et que le chat est attaché par élément a teacher friendly? Aimeriez-vous que votre ville devienne suffisante pour les animaux, mon chien va déranger les animaux, ils se piétinaient littéralement les uns sur les autres, leراعrandage c'est quelque chose d'inquiétant qui se passe dans un chenil et quel genre d'être humain êtes-vous ?

RTL vous explique pourquoi prendre son chat par la peau du cou est un geste à bannir dans le quotidien. Il est recommandé de passer outre cette technique pour les chastes et contrefaits en raison de son manque de neutralité et des conséquences négatives attendues.

Les méthodes qui visent à contenir le chat sans créer de stress ou de stress, telles que la technique du burrito, sont également conseillées. Il est également recommandé de mettre en application l'environnement, la voix calme, les gestes et les chocs lents et d'éviter de manière décisive la contrainte brutale lorsque l'on travaille avec un chat.

Les recherches récentes sur les émotions et le stress chez le chat ont eu un impact positif sur notre compréhension de la manière dont on peut interagir en conséquence





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