Prendre soin de soi pendant l'accouchement : conseils pour les futurs papas

Le jour de l'accouchement est probablement l'un des moments les plus intenses que peut vivre un futur papa. Entre l'excitation de l'arrivée d'un nouveau-né et l'intensité des procédures médicales, les émotions peuvent parfois devenir écrasantes. Samuel SALAMA, gynécologue, recommande aux papas de reconnaître et d'exprimer leurs propres besoins durant ce moment crucial. Il est également important de prendre soin de soi-même pour éviter de se sentir submergés et de ne pas ajouter une complication supplémentaire pour l'équipe soignante qui doit rester focalisée sur la mère et l'enfant.

Le jour de l'accouchement est probablement l'un des moments les plus intenses que peut vivre un futur papa . Entre l'excitation de l'arrivée d'un nouveau-né et l'intensité des procédures médicales, les émotions peuvent parfois devenir écrasantes.

Comme le souligne Samuel SALAMA, gynécologue, dans sa vidéo du 12 mai 2026, il est crucial pour les papas de reconnaître et d'exprimer leurs propres besoins durant ce moment crucial. Quand les papas doivent prendre soin d'eux-mêmes Il est fréquent que des futurs papas éprouvent du malaise, des vertiges ou même des évanouissements durant l'accouchement. En salle de naissance, le jour de l'accouchement, ça peut devenir très très intense, rappelle Samuel SALAMA dans sa vidéo.

Si un père ressent le besoin de s'éloigner, de s’asseoir ou de s’allonger, il est essentiel qu'il le fasse sans hésitation. Ces gestes simples mais cruciaux permettent non seulement d'éviter que la situation n'empire, mais aussi de ne pas ajouter une complication supplémentaire pour l'équipe soignante qui doit rester focalisée sur la mère et l'enfant.

À voir aussi Article Calculer sa date d'accouchement : nos outils Article Dilatation du col de l'utérus : col ouvert à 1, ça signifie quoi ? Anticiper, s'hydrater, manger quelque chose, et prendre des pauses si nécessaire sont des mesures proactives que les futurs pères peuvent prendre pour éviter de se sentir submergés. Il n'y a aucune honte : prendre soin de vous, c'est aussi participer à ce que tout se passe au mieux.

Cela ne fait pas seulement partie de prendre soin de soi-même; c'est aussi une partie intégrante du soutien que tout père peut offrir à sa partenaire lors de ce voyage incroyable qu'est la naissance d'un enfant. En somme, il est fondamental que les futurs papas, présents en salle de naissance, soient attentifs à leur propre bien-être et communiquent ouvertement avec l'équipe médicale en cas de malaise ou d'inconfort.

Écouter son corps et parler sans tarder aide à prévenir des situations plus graves et permet une meilleure gestion de ce moment si spécial. Comme l'affirme le conseil du #ClubDesPapas, 'Si vous ne vous sentez pas bien... dites-le.





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