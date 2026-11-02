Premiers Trophées du commerce et de l'entrepreneuriat du Pays de Redon : votes ouverts

Le groupe Actu et Les Infos du Pays de Redon lancent les Trophées du commerce et de l'entrepreneuriat. Votes jusqu'en novembre pour récompenser les acteurs économiques locaux.

Le groupe Actu Morbihan et son hebdomadaire Les Infos du Pays de Redon ont officiellement lancé les premiers Trophées du commerce et de l'entrepreneuriat du Pays de Redon. Cet événement inédit vise à récompenser et mettre en lumière les acteurs économiques qui animent le territoire. Les votes du grand public sont désormais ouverts pour désigner les commerces et entreprises les plus appréciés.

Un événement fédérateur pour le commerce local

Cette initiative marque une première sur le territoire. Elle s'inscrit dans la continuité des Trophées du commerce créés par le Groupe Actu ces dernières années. Des villes comme Toulouse, Châteaubriant et Vannes ont déjà connu ce format qui séduit chaque année un nombre croissant de votants. L'objectif reste simple : permettre aux citoyens de voter pour leur commerce préféré afin de célébrer ceux qui font vivre l'économie locale au quotidien.

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Un large soutien institutionnel et privé

La réussite de ce rendez-vous annuel repose sur un partenariat solide. Les partenaires majeurs incluent l'agence d'attractivité de Redon agglomération, la collectivité Redon Agglomération, ainsi que les municipalités de Redon, Allaire, Pipriac, Guémené-Penfao et Plessé. La Fédération du commerce et de l'artisanat du sud Ille-et-Vilaine et la Chambre de commerce et d'industrie apportent également leur soutien institutionnel crucial.

Ces partenaires privés et publics ont choisi de s'engager pour le commerce au sens large. L'événement inclut non seulement les commerces de proximité, mais aussi les métiers de bouche et les commerçants de marché. Cette diversité reflète l'envie de valoriser l'ensemble du tissu économique local et artisanal du Pays de Redon.

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Calendrier des votes et cérémonie de remise

Les citoyens disposent d'un laps de temps limité pour exercer leur droit de vote. La période de scrutin s'étend jusqu'à la fin du mois de novembre. Cette date limite permet de centraliser les suffrages et de préparer soigneusement la sélection des lauréats. L'attente est palpable parmi les inscrits qui souhaitent soutenir leurs enseignes favorites.

Décembre marquera l'apogée de cette saison de récompenses. Une grande soirée réunira les lauréats et les acteurs du commerce local au Carré 9 de Redon. Cette cérémonie sera entièrement dédiée aux vainqueurs. Pour ces derniers, recevoir cette récompense populaire représente un moment d'émotion intense. C'est la reconnaissance directe du travail quotidien effectué sur le terrain.

Une reconnaissance méritée pour les entrepreneurs

Ces Trophées offrent une visibilité précieuse aux entreprises locales. Ils renforcent le lien entre les commerçants et les habitants. En choisissant de soutenir cet événement, les partenaires illustrent leur engagement pour l'économie territoriale. Cette dynamique contribue à la vitalité commerciale de la zone. Elle encourage également la consommation de proximité. Le succès de cette édition inaugurale pourrait inspirer d'autres territoires à suivre ce modèle de valorisation économique.