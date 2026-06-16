Premières assises nationales de la qualité des eaux côtières à La Rochelle

La députée Sophie Panonacle et Philippe Le Gal organisent les premières assises de la qualité des eaux côtières le 23 juin 2026 à La Rochelle, pour trouver des solutions aux pollutions marines et leurs impacts économiques et sanitaires.

La députée de Gironde, Sophie Panonacle, et le président du comité national de la conchyliculture, Philippe Le Gal, organisent les premières assises nationales de la qualité des eaux côtières .

Cet événement inédit se tiendra le mardi 23 juin 2026, au Conseil départemental de la Charente-Maritime à La Rochelle. Le sujet est crucial pour l'environnement, l'économie et la santé publique. La qualité des eaux côtières est un enjeu majeur pour les professionnels de la mer, les collectivités locales et les citoyens. Sophie Panonacle, députée de la Gironde, a été directement confrontée aux conséquences des pollutions marines lors de l'épisode de débordements d'eaux usées fin 2023 dans le bassin d'Arcachon.

Cette crise avait entraîné l'interdiction de la consommation des huîtres, un désastre écologique et économique pour les ostréiculteurs. Pour éviter que de telles situations ne se reproduisent, elle a mis en place un groupe de travail au sein du Conseil national de la mer et des littoraux.

Avec Philippe Le Gal, président du Comité national de la conchyliculture (CNC), elle a mené des auditions qui ont abouti à 18 recommandations, dont l'organisation annuelle des assises de la qualité des eaux côtières. Les problèmes de qualité des eaux ne se limitent pas au bassin d'Arcachon. Des incidents similaires ont été signalés dans l'étang de Thau, dans le Sud, et sur la rivière de Crac'h, dans le Morbihan.

Les causes de ces pollutions sont multiples : précipitations violentes, pollution chimique, agricole ou industrielle, prolifération du plastique. La Charente-Maritime a été choisie pour accueillir la première édition en raison de son importance ostréicole (Marennes-Oléron) et mytilicole (Charron), ainsi que de son statut de premier port de plaisance d'Europe et de l'un des premiers départements touristiques français. La qualité des eaux côtières est également un atout pour le tourisme, et les interdictions de baignade nuisent à l'image des stations balnéaires.

Sophie Panonacle insiste sur le fait qu'il s'agit d'une problématique de santé publique. Lors de ces assises, des médecins, des experts en conchyliculture, des spécialistes du traitement des eaux comme Veolia ou Suez, et des acteurs de la lutte contre la pollution plastique interviendront. La ministre de la Mer est attendue.

L'objectif est de lancer l'appel de La Rochelle, qui fixera un cap avec des propositions concrètes pour améliorer durablement la qualité des eaux côtières sur l'ensemble des façades maritimes françaises. Sophie Panonacle conclut : Il est urgent d'agir, car les enjeux économiques sont forts et les enjeux écologiques le sont tout autant. Les assises se dérouleront le mardi 23 juin au Conseil départemental de la Charente-Maritime à La Rochelle





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