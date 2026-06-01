Première semaine de juin : du soleil au Nord, pluies et orages dans le centre, chaleur modérée au Sud

Après la canicule du mois de mai, la météo française se rafraîchit avec nuages, averses et orages dans le Nord‑Est, tandis que le Sud profite de soleil et de vents marins. Les experts rappellent la nécessité de renforcer la vigilance climatologique avant le Mondial 2026.

Après la vague de chaleur historique qui a marqué la fin du mois de mai, la première semaine de juin s'annonce sous un climat nettement plus clément sur la majeure partie du territoire hexagonal.

Les prévisions météorologiques affichent désormais un temps plus mitigé, ponctué de pluies éparses, d'averses et de quelques orages occasionnels, ainsi qu'une baisse progressive des températures qui reviendra progressivement aux normales saisonnières. Le ciel du Nord devrait se couvrir rapidement sous l'influence d'une perturbation venue de la Manche, apportant des nuages bas, de la pluie et parfois des coups de tonnerre, surtout à l'est du pays.

Cette dépression traversera trois quarts du territoire, générant des rafales de vent sur le littoral normand et des averses rafraîchissantes dans le nord‑est, tandis que le sud‑ouest profitera d'éclaircies plus douces, même si l'humidité restera perceptible en après‑midi. Dans le Sud, le climat restera plus ensoleillé, notamment le long de la Méditerranée, où le mistral et la tramontane souffleront avec vigueur, sécurisant de belles journées ensoleillées malgré des passages nuageux occasionnels.

La chaîne Météo signale que les Pyrénées connaîtront des éclaircies persistantes, avant l'arrivée d'une petite collation de pluie en soirée, créant un contraste agréable entre le soleil du jour et le rafraîchissement nocturne. Les températures, quant à elles, reculeront doucement, oscillant autour de 20 °C dans le Nord et de 24 °C dans le Sud, contrastant fortement avec les pics de plus de 35 °C observés lors de la canicule précédente.

Cette évolution devrait alléger la charge pesant sur les services de santé publique et diminuer le nombre d'alertes liées à la chaleur. Parallèlement aux bulletins météorologiques, les experts en climatologie continuent d'émettre des recommandations pour mieux préparer la population face aux épisodes de chaleur extrême. Sur RTL, le climatologue François Gemenne a rappelé que chaque canicule expose les faiblesses de nos systèmes de vigilance, de suivi des populations vulnérables et de mobilisation des secours.

Il a souligné que, depuis la canicule de 2003, les mesures d'alerte se sont renforcées, mais que le risque d'orages violents, voire de tornades, demeure réel, surtout en période de transition entre deux masses d'air. Enfin, les organisateurs du Mondial 2026 surveillent de près l'évolution du temps, craignant que des conditions météorologiques défavorables aux États‑Unis n'interrompent les matchs, à l'image du précédent Mondial des clubs où la pluie avait contraint les équipes à suspendre leurs rencontres.

La vigilance reste donc de mise, tant pour les citoyens que pour les grands événements sportifs à venir





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