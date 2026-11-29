Le parquet militaire israélien demande la peine de mort pour Qadri Samara, accusé du meurtre de Netanel Choukroun, appliquant une loi controversée adoptée fin mars pour cibler les Palestiniens.

Le Parquet militaire israélien a annoncé son intention de requérir la peine de mort à l'encontre de Qadri Samara, un Palestinien accusé du meurtre de Netanel Choukroun. Cette démarche marque la première application officielle d'une législation controversée instaurée par le Parlement israélien fin mars. Cette loi, spécifiquement conçue pour cibler les Palestiniens condamnés pour des attaques meurtrières, entre en vigueur effective à la suite de cette décision judiciaire majeure.

Mécanisme juridique de la nouvelle loi pénale

Ce dispositif légal, activé en mai dernier sous l'impulsion du ministre sortant de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir, prévoit une sanction obligatoire. Le texte établit que toute personne causant intentionnellement la mort d'un citoyen ou résident israélien, avec l'intention de porter atteinte à l'existence de l'État, doit être condamnée à mort ou à la prison à perpétuité. Pour les Palestiniens de Cisjordanie occupée, la peine capitale constitue la sanction par défaut si l'homicide est qualifié d'acte de terrorisme par la justice militaire.

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L'armée israélienne a confirmé dans un communiqué avoir informé la famille de Netanel Choukroun que le Parquet militaire déposerait un acte d'inculpation en vertu de cette nouvelle loi. Cette procédure intervient lundi et représente la première mise en œuvre de ce cadre juridique depuis son entrée en vigueur. Le texte laisse néanmoins une marge de manœuvre au tribunal militaire, qui peut prononcer une peine de prison à perpétuité pour des raisons particulières, dérogeant ainsi à la peine de mort obligatoire.

Réactions politiques et positions des autorités

Itamar Ben Gvir a salué cette décision comme une étape historique dans un message publié sur Telegram. Il a affirmé que tout terroriste causant du tort serait mis à mort, validant ainsi la logique punitive de sa législation. Cette position est rejointe par le ministre sortant de la Défense, Israël Katz, qui a exprimé sa satisfaction sur la plateforme X. Il a qualifié cette perspective judiciaire de châtiment approprié pour le terroriste décrit comme méprisable par les autorités.

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Ces réactions politiques contrastent fortement avec les critiques émises par plusieurs pays européens. Ces derniers ont dénoncé une mesure susceptible de remettre en cause les engagements d'Israël en matière de principes démocratiques. La controverse entoure spécifiquement le caractère discriminatoire perçu de la loi, qui s'applique de manière ciblée aux Palestiniens plutôt qu'à l'ensemble des résidents du territoire dans des contextes similaires.

Détails de l'attentat et profil de l'accusé

L'acte d'accusation découle du meurtre de Netanel Choukroun, survenu le 20 septembre près de la colonie de Nevé Tzouf. Cette attaque a eu lieu dans le centre de la Cisjordanie occupée, à la veille de la fête juive de Yom Kippour. L'homme armé a abattu Netanel Choukroun, un colon franco-israélien, dans un contexte de violence accrue dans la région. Les autorités ont rapidement arrêté Qadri Samara, le suspect principal de cette affaire.

Pendant son interrogatoire, Qadri Samara a reconnu les faits commis contre Netanel Choukroun. Il a expliqué aux enquêteurs qu'il voulait mourir en martyr lors de l'attentat. Cette admission a facilité le dépôt de l'acte d'inculpation par le Parquet militaire. La justice militaire est désormais saisie pour juger l'affaire dans le cadre strict de la nouvelle législation anti-terroriste adoptée par le Parlement.

Contexte historique et implications futures

La peine de mort existe légalement en Israël, mais son application reste extrêmement rare dans l'histoire moderne du pays. Elle n'a été exécutée que deux fois depuis la création de l'État. La première exécution date de 1948, peu après la fondation d'Israël, et concernait un capitaine accusé de haute trahison. La seconde exécution a eu lieu en 1962, lors de la pendaison du criminel de guerre nazi Adolf Eichmann.

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Cette première application de la loi de fin mars pour un cas de terrorisme palestinien ouvre une nouvelle phase juridique. Le procès de Qadri Samara servira de precedent immédiat pour l'interprétation de cette loi par les tribunaux militaires. Les implications pour les futurs cas similaires et les relations internationales restent à évaluer au vu des réactions diplomatiques actuelles.