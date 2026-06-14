La première nuit de couvre-feu pour les mineurs à Toulouse pendant la Coupe du monde de football a été appliquée sans incident. Sept jeunes de moins de 16 ans ont été remis à leurs parents après avoir été verbalisés pour avoir violé le couvre-feu.

La première nuit de couvre-feu pour les mineurs à Toulouse pendant la Coupe du monde de football a été appliquée sans incident. Sept jeunes de moins de 16 ans ont été remis à leurs parents après avoir été verbalisés pour avoir violé le couvre-feu.

La mesure s'applique de 22 heures à 5 heures dans le centre-ville de Toulouse, autour du canal du Midi, ainsi qu'autour de Marengo et de la rue du Faubourg-Bonnefoy. Les agents de la police municipale ont été déployés sur le terrain et ont constaté que l'arrêté était respecté. Le non-respect du couvre-feu entraîne une amende pouvant aller jusqu'à 150 €.

Les prochains couvre-feux s'appliquent pour les matchs de la Coupe du monde, notamment pour les matchs France-Sénégal, Écosse-Maroc, France-Irak, Maroc-Haïti et Norvège-France. Une fan zone sera ouverte sur le parvis du Stadium à partir des quarts de finale pour les matchs des Bleus.

La décision de mettre en place un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans a été prise après les incidents survenus pour la finale du PSG et les débordements de la Coupe d'Afrique des nations cet hiver





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