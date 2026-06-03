Première new-yorkaise mouvementée pour le film To the Moon au AMC Lincoln Square

La première du film To the Moon s'est tenue à New York, au AMC Lincoln Square, en présence de nombreuses stars dont Scarlett Johansson, Colin Jost, Channing Tatum et le réalisateur Greg Berlanti. Un événement glamour qui a réuni un casting impressionnant et des personnalités influentes du cinéma et des sciences.

Le film To the Moon a eu sa première new-yorkaise au AMC Lincoln Square, réunissant une pléiade d'acteurs et de personnalités. Les stars Scarlett Johansson , qui interprète Kelly Jones, et Colin Jost étaient présentes ainsi que Channing Tatum , tenant le rôle du colonel Davis.

Le réalisateur Greg Berlanti est également venu accompagner son projet, entouré de nombreux comédiens dont Peter Jacobson (Chuck Meadows), Anna Garcia (Ruby) ou encore Donald Elise Watkins. L'événement a attiré une foule d'invités parmi lesquels on comptait Rose Gilroy, Dylan Walsh, Monique Coleman, Kate Micucci, Jaimie Alexander, Marc Bouwer, Constance Wu, Amanda Drewes, Lindsey Kroning, Rachel Melvin, l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson, Mark Ricci et Nick Dillenburg.

Cette première new-yorkaise, très médiatisée, a permis de mettre en lumière le travail de l'équipe technique avec entre autres le compositeur Daniel Pemberton, le chef costumier Christian Zuber et la directrice de casting Jess Val Ortiz. Le film, très attendu, semble bénéficier d'un casting éclectique et prometteur, mêlant pointures hollywoodiennes et talents montants. La présence de personnalités comme Keegan-Michael Key et Elle King a également ajouté une note musicale à la soirée.

Cette première au cœur de Manhattan a été l'occasion pour les acteurs et le réalisateur d'échanger avec la presse sur les thèmes abordés dans le film, l'expérience de tournage et les défis de cette production. L'enthousiasme des invités et les nombreux échanges laissent présager un accueil chaleureux du public lors de la sortie nationale





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