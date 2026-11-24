L'Armée de l'Air et de l'Espace réalise une première opérationnelle. Trois Rafale posent leurs roues sur une autoroute en Finlande pour tester la dispersion des forces.

Le 21 novembre 2026, l'Armée de l'Air et de l'Espace française a enregistré une première historique lors de ses opérations aériennes tactiques. Trois avions de chasse Rafale ont effectué une manœuvre d'atterrissage et de décollage rapide sur une autoroute en Finlande. Cette opération spectaculaire vise à préparer les pilotes à déployer leurs appareils depuis des infrastructures non conventionnelles en période de conflit.

Technique Touch and Go sur Route Nationale 9

Cette expérimentation technique a eu lieu sur la portion d'autoroute de Jännevirta, située sur la route nationale 9, à proximité immédiate de la ville de Kuopio au centre du pays. Les images fournies par l'armée montrent clairement les appareils posant leurs roues arrière sur la chaussée avant de rouler sur une courte distance. Immédiatement après ce contact au sol, les pilotes ont remis les gaz pour redécoller sans s'immobiliser totalement. Cette technique dite de "touch and go" permet de vérifier la solidité de la surface et la capacité de manœuvre dans des conditions réelles.

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Stratégie de Dispersion ACE et Agilité

L'objectif principal de cette manœuvre est de démontrer la capacité de l'armée à disperser ses aéronefs sur des zones aux conditions dégradées. Cette stratégie vise à préserver la survie des forces aériennes face aux menaces modernes. L'atterrissage sur une piste sommaire représente l'étape ultime de la dispersion des moyens aériens dans le cadre du concept ACE. Ce concept occidental d'agile combat employment privilégie le déploiement rapide et la redoutabilité des unités sur le terrain.

Préparation à la Guerre de Haute Intensité

Depuis plusieurs années, le retour de la guerre de haute intensité et le développement de la menace posée par les drones obligent l'Armée de l'air à réviser ses doctrines. Les forces aériennes s'entraînent désormais activement à opérer depuis des terrains inhabituels. Cette flexibilité opérationnelle permet de diversifier les points d'appui et de surprendre les adversaires potentiels. La Russie a récemment exprimé sa préoccupation concernant le déploiement de soldats français en Ukraine, qualifiant toute participation directe de violation.

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Contexte de l'Exercice Protective Fence

Cette opération ne s'inscrit pas directement dans le cadre de l'exercice Protecting Fence organisé par l'Armée de l'air finlandaise. Cet exercice majeur s'est déroulé du 19 au 27 novembre 2026 à Kuopio. Il a réuni près de 40 appareils venant de France, des Pays-Bas et de la Suède. L'objectif était de renforcer la coopération défensive régionale face à l'instabilité géopolitique environnante.

Comparaisons Internationales et Logistique

Les trois Rafale impliqués sont basés à la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan dans le sud-ouest de la France. Des F-35 néerlandais ont également réalisé des manœuvres similaires selon un communiqué du ministère de la Défense néerlandais. Plusieurs pays européens comme la Suède, la Finlande et la Suisse utilisent déjà des portions d'autoroute pour poser leurs avions de chasse en cas de crise. Cette pratique confirme l'adaptation des armées modernes aux nouveaux enjeux stratégiques mondiaux.