Pour la première fois, des chasseurs Rafale de l'Armée de l'Air et de l'Espace ont réalisé des touch-and-go sur une route nationale finlandaise dans le cadre de l'exercice Protective Fence 26.

Pour la première fois de leur histoire opérationnelle, des chasseurs Rafale de l'Armée de l'Air et de l'Espace française ont effectué des atterrissages tactiques sur une autoroute finlandaise. Cette manœuvre historique s'est déroulée ce week-end, spécifiquement le 21 novembre 2026, sur la route nationale 9 à Jännevirta, près de Siilinjärvi. Cet événement marque une étape significative dans la démonstration de la flexibilité stratégique des forces aériennes françaises.

Opération tactique à Jännevirta en Finlande

L'armée de l'Air et de l'Espace a confirmé cette réalisation le dimanche 22 novembre, soulignant l'exceptionnalité de l'exercice. Les avions de combat français ont enchaîné des séquences de type "touch and go" sur une section de la route nationale fermée au trafic civil. Cette opération s'inscrivait dans le cadre d'un exercice militaire finlandais de grande envergure, réunissant plusieurs nations alliées pour tester les capacités interopérables.

Also read Gendarmerie des Landes : DuoDay pour l'inclusion des personnes en situation de handicap

Les pilotes de l'escadron de chasse et d'expérimentation 1/30 Côte d'Argent étaient aux commandes. Cette unité spécialisée est chargée d'évaluer les systèmes d'armes et leurs conditions d'emploi dans des environnements variés. Les manœuvres ont exigé une précision extrême, avec des roues touchant brièvement l'asphalte avant que les moteurs ne repoussent immédiatement l'appareil en l'air.

Développement de la stratégie ACE française

Cette démonstration visuelle sert un objectif stratégique concret pour le développement de la doctrine ACE (Allied Cooperating East). L'armée de l'Air souhaite pouvoir disperser ses avions de combat sur des lieux moins conventionnels. Cette approche vise à réduire la vulnérabilité des bases aériennes fixes, qui constituent des cibles idéales pour les ennemis potentiels.

Advertisement

La France ne prévoit pas de transformer ses propres autoroutes en pistes permanentes pour ses chasseurs. Cependant, cette capacité démontre la possibilité d'utiliser des terrains secondaires ou des infrastructures chez les alliés en cas de crise. Une telle stratégie permet de multiplier les points de déploiement et de complexifier la tâche des adversaires.

Contexte de l'exercice Protective Fence 26

L'incident s'est produit dans des conditions météorologiques difficiles, avec de la brume et des projections d'eau sur une chaussée détrempée. Le froid finlandais ajoutait une contrainte supplémentaire à la précision requise. Les forces aériennes finlandaises ont confirmé qu'aucun Rafale n'avait encore opéré depuis une autoroute du pays auparavant.

Cet exercice faisait partie de Protective Fence 26, le grand exercice d'automne de l'armée de l'Air finlandaise. Cet événement mobilise plus de 40 aéronefs et environ 4 100 participants jusqu'au 27 novembre. Les Rafale ont installé leur camp de base à Rovaniemi, en Laponie, côtoyant des Hornet, des Hawk, des hélicoptères NH90 finlandais, et des F-35A néerlandais.

Historique et pérennité des routes d'urgence

L'infrastructure utilisée pour cet exercice a été modernisée en 2025. La Finlande dispose d'une vingtaine de tronçons de route aménagés spécifiquement pour accueillir des avions de combat. La nationale 9 est restée fermée aux automobilistes du 18 au 25 novembre pour permettre le bon déroulement de ces opérations.

Advertisement

La France possède déjà une expérience historique en la matière. En 1998, deux Mirage 2000C avaient déjà opéré depuis une autoroute polonaise. Cette continuité dans la pratique démontre l'engagement durable de la France à maintenir cette capacité de dispersion aérienne essentielle pour la défense nationale.