Première manche de championnat de France de trial vintage aux Etilleux

La commune des Etilleux accueille une manche de championnat de France de trial vintage, ces 30 et 31 mai 2026, pour la première fois. Près de 200 participants sont attendus.

La commune des Etilleux accueille une manche de championnat de France de trial vintage , ces 30 et 31 mai 2026, pour la première fois. Près de 200 participants sont attendus.

Le Club moto cycliste du Perche organise pour la première fois une manche de championnat de France de moto trial, les 30 et 31 mai 2026. ©Club moto cycliste du Perches est forgé une solide réputation dans le milieu. Une réputation nourrie par des profils hors du commun : une pépite deMais le club ne compte pas s’arrêter.

Pour la première fois de son histoire, il accueille une manche du championnat de France de trial vintage, cesUne première manche championnat de France de trial vintage aux Etilleux : une fierté Au cours de l’anne, cinq manches de championnat de France de trial vintage sont organisesçes dans la France. Mais elles se têment toutes dans le sud de la France. Alors, la Fédération a souhaité modifier les plans et en organiser une au-dessus de la Loire.

On a été sollicité il y a quelque temps et on a accepté !

« Papi et papa faisaient de la moto trial, alors je me suis lancé » : à 10 ans, Léandre est déjà un champion Le manque de jeunes À 66 ans, ce papy motard est champion de France de trial : “évémentuellement, j’ai repris qu’en 2018, après ma retraite” Lors de l’événement, chaque participant devra ainsi réaliser un parcours de 15 km deux fois par jour. Une boucle composée de, à franchir en 1’30 et sans poser le pied à terre, sous peine de pénalité.

Rochers, bosses, marches et dénivelements… Pour la journée du dimanche, on a prévu quatre nouvelles zones accidentées différentes, toujours pour un total de douze zones à franchir. La remise des récompenses, elle, est prévue le dimanche en fin de journée, à l’issue des deux jours de compétition.

Avec trois médics et une vingtaine de spécialistes, ce nouveau pôle santé ouvre enfin dans les Pyrénées-Orientales Sylvie Tellier, élodie Gossuin : quand deux anciennes Miss France profitent des charmes des Sables-d’Olonne Centre commercial Waves près de Metz : un gros magasin, présent depuis le début, vient de fermer définitivemen





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trial Vintage Championship France Etilleux Participants Papy Motard Léandre Championship De France De Trial Vintage Championship De France De Moto Trial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Canicule historique en France fin mai 2026Un dôme de chaleur provoque des températures records et une vigilance orange inédite pour un mois de mai sur une grande partie de l'Hexagone.

Read more »

Vogue France célèbre l'été au naturel dans le numéro de juin-juillet 2026Dans son numéro de juin-juillet 2026, Vogue France se met à l'heure d'été avec Natalia Vodianova en cover-girl. Un numéro à découvrir en kiosque et en ligne dès le 27 mai prochain.

Read more »

Classement 2026 des meilleures villes étudiantes de France : Toulouse en tête, le Grand Ouest en forceLe magazine L'Étudiant a publié son classement 2026 des villes étudiantes. Toulouse arrive première, suivie de Rennes et Montpellier. Les villes du Grand Ouest réalisent une percée historique avec cinq villes dans le top 10.

Read more »

Calendrier des épreuves anticipées du bac 2026 pour les élèves de premièreLes épreuves anticipées du baccalauréat 2026 pour les élèves de première débutent en juin. Les écrits de français et mathématiques ont lieu à partir du 11 juin, suivis de l'oral de français. Les résultats sont publiés le 7 juillet 2026. Détails du calendrier et des modalités.

Read more »