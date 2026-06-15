Première ligne : La maladie rénale chronique en France : une priorité nationale

Ce rapport d'inspection qualifie la situation de préoccupante en matière de maladie rénale chronique en France, soulignant que cette maladie touche entre 7 % et 10 % de la population, dont près de 100 000 personnes en insuffisance rénale terminale. Il insiste sur la nécessité de mieux prévenir, dépister et prendre en charge la maladie rénale chronique, en particulier pour les stades les plus avancés.

La maladie rénale chronique pèse lourd sur le système de santé français : elle concerne entre 7 % et 10 % de la population, dont près de 100 000 personnes en insuffisance rénale chronique terminale sous dialyse ou greffe.

Selon l’Assurance maladie, la prise en charge de ce seul stade terminal coûte environ 4,5 milliards d’euros en 2024. Dans ce contexte, un rapport d'inspection vient qualifier la situation de préoccupante.

Publié par l'Inspection générale des affaires sociales, le rapport 'Mieux prévenir, mieux dépister et mieux prendre en charge la maladie rénale chronique' dresse un état des lieux de l'ensemble des étapes du parcours de la maladie rénale chronique, de la prévention primaire jusqu'à la prise en charge de l'insuffisance rénale terminale. Les inspecteurs notent que, même si le taux d'incidence des patients débutant une suppléance baisse depuis 2017, la réponse collective reste morcelée et peu lisible pour les patients.

Une prévention insuffisante et une prise en charge préoccupante. La mission rappelle que la maladie rénale chronique (MRC) reste une maladie silencieuse, souvent découverte tard. La Haute Autorité de santé recommande un dépistage annuel chez les personnes à risque, mais les tests restent très loin de ces recommandations. Pour les auteurs, 'La prévention de la maladie rénale chronique, bien qu'elle incombe à chaque acteur du parcours de soin, n'est aujourd'hui pas une priorité nationale partagée par tous'.

Au-delà du dépistage, le rapport insiste sur le parcours de soins avant l'insuffisance rénale terminale. Classer la maladie par stades et évaluer le risque de progression doivent aider à retarder la suppléance (dialyse ou greffe), mais la prise en charge reste trop peu pluridisciplinaire. Le forfait MRC, qui finance 32,4 millions d'euros pour plus de 100 000 patients, est souvent versé pour un simple suivi par néphrologue : 35 % des patients concernés, soit 5,7 millions d'euros, selon l'IGAS.

Pour les formes les plus avancées, près de 100 000 personnes vivent avec une insuffisance rénale chronique terminale et un traitement de suppléance. Dialyses et greffes représentent un coût estimé à 4,5 milliards d'euros en 2024 pour l'Assurance maladie.

Le rapport insiste également sur la nécessité de développer les transplantations rénales : tandis que la greffe constitue la meilleure option thérapeutique de suppléance, son développement reste limité, se heurtant notamment à la pénurie de greffons disponibles et à des contraintes organisationnelles qui doivent être surmontées. Cette situation est connue et dénoncée par les autorités sanitaires et les associations de patients depuis des années.

Mais la pénurie de greffons (avec donneur décédé ou vivant) reste forte, tout comme d'étonnantes disparités régionales. Les près de 3900 greffes rénales réalisées en 2025 l'ont été majoritairement à partir de donneurs décédés, or le taux d'opposition au don augmente (il a augmenté de plus de 10 points en 6 ans, atteignant 37,1 % en 2025). Quant aux greffes issues de donneurs vivants, elles représentent 17 % des greffes, en dessous des 20 % visés par le plan greffe.

Par ailleurs, le rapport note que 'l'inscription en liste d'attente de greffe est parfois tardive' et que la 'fluidification des parcours des receveurs de greffons comme des donneurs vivants et la priorisation de l'accès au bloc opératoire sont des enjeux majeurs'. Un pilotage national décliné dans chaque agence régionale de santé doit élargir l'accès à la transplantation.

Côté dialyse, la mission veut rééquilibrer une offre encore très centrée sur les centres lourds vers la dialyse hors-centre et à domicile, jugée plus adaptée à la vie quotidienne. La Direction générale de l'offre de soins pilote une réforme du financement et des autorisations pour rendre ces modalités plus accessibles.

Vers une gouvernance nationale de la maladie rénale chronique, la mission souhaite doter chaque agence régionale de santé d'un tableau de bord pour suivre la qualité de la prise en charge de la MRC. Elle rappelle aussi que les territoires d'Outre-Mer sont deux fois plus touchés, ce qui impose un pilotage vraiment territorial.

La mission recommande enfin une gouvernance structurée au niveau national avec un pilotage par le ministère de la santé associant les néphrologues (CNP, SFNDT), les représentants des associations de patients, les représentants des fédérations d'établissements, les directions d'administration centrale, l'ABM et la Cnam et des représentants des ARS. Ce comité national de pilotage devrait permettre de suivre les évolutions qualitatives de ce qui est réalisé et l'impact des réformes pour l'assurance maladie en y intégrant l'ensemble des coûts dont les coûts de transports





doctissimo / 🏆 78. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

MRC Maladie Rénale Chronique Prise En Charge Prévention Insuffisance Rénale Terminale Greffe Rénale Dialyse Transplantation Rénale Gouvernance Nationale Piloting Tableau De Bord Gestion Des Coûts Coûts De Transports

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prix de Diane : Genybet affiche une cagnotte dingue ce week-end (100 000 euros à gagner)Ce 14 juin 2026 sera placé sous le thème du chic avec le Prix de Diane Longines à l’hippodrome de Chantilly. Pour l’occasion, Genybet propose une cagnotte de 100 000 euros !

Read more »

Isa Cok première qualifiée pour la finale des Championnats de FranceIsa Cok est la première qualifiée pour la finale individuelle des Championnats de France. Ce dimanche à Laval, elle a disposé de Léana Hochart par 4 manches à 2.

Read more »

Rio Loco pulvérise tous ses records : plus de 100 000 festivaliers en cinq jours pour une édition historique à Toulouse, 'c'est une première'Le festival Rio Loco signe une fréquentation record avec plus de 100 000 participants. Portée par une météo clémente et une programmation insulaire, cette 31e édition confirme l’essor culturel de Toulouse.

Read more »

La première exposition 100 % Lego® du Vimeu séduit les curieux et les passionnés, à FressennevilleÀ Fressenneville, la première expo Lego® du Vimeu a attiré de nombreux visiteurs, venus découvrir des créations spectaculaires réalisées par des passionnés.

Read more »