Première Grève Générale dans le Secteur du Jeu Vidéo en France

Le secteur du jeu vidéo français vit une journée historique avec la première grève générale du secteur, ce jeudi, à l'appel du STJV (Syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo). Des salariés demandent l'abandon des plans de licenciements et des meilleures conditions de travail.

Le secteur du jeu vidéo français vit une journée historique avec la première grève générale du secteur, ce jeudi, à l'appel du STJV (Syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo ). Cette grève témoigne de la crise que traverse le secteur, dont les salariés ont l'impression d'être les seules victimes. Des licenciements massifs (15.000 dans le monde en 2024) et des conditions de travail qui se dégradent sont au cœur des revendications.

Tout a commencé avec le Covid et les confinements qui ont fait exploser les ventes de jeux, suivis d'un reflux quasi mécanique, selon Tristan, un gréviste : « Ce n'est pas que le jeu vidéo est en crise, d'ailleurs je pense qu'on ne devrait pas parler de crise. C'est qu'on reprend une croissance normale par rapport à 2019. Mais prétendre qu'il y a une crise à laquelle le licenciement est la solution, c'est fallacieux. C'est pas que les entreprises ne sont pas profitables, c'est qu'elles ne sont pas assez profitables à court terme pour les actionnaires. »Les studios privilégient les projets « safe ». Et ça cause une perte de savoir à long terme, parce que les gens qui partent vont probablement quitter le jeu vidéo. Des gens qui ont 10, 20 ans d'expérience dans le jeu vidéo, et qui ont un savoir-faire très précieux. » Au-delà de la menace des licenciements, le quotidien n'est pas rose. Et le métier-passion n'excuse plus tout. « Si les gens bossent dans le jeu vidéo, malgré les salaires plus bas que la moyenne, malgré les mauvaises conditions de travail, c'est quand même qu'on a envie de le faire » explique un gréviste. « C'est des horaires très contraignants, mais aussi beaucoup de frustration quand on participe à des productions de jeux auxquels on aurait envie de jouer, mais subir des décisions complètement stupides. Et ça, c'est quelque chose qui moralement est très dur. » Moralement et parfois physiquement. Comme lors des « crunchs », ces dernières lignes droites avant la sortie d'un jeu, où les salariés ne comptent pas leurs heures. Des dérives encore trop fréquentes, raconte Lucile : « J'ai été dans plusieurs studios différents, et en cinq ans, j'en ai déjà vu deux. Deux périodes de crunch, c'est beaucoup, surtout quand ça s'étale sur plusieurs mois. Et je ne pense pas qu'on va vers une amélioration où le crunch disparaîtrait magiquement. Avec une meilleure organisation, on pourrait planifier en amont et peut-être éviter ces périodes très stressantes, où seules les petites mains, travailleurs, programmeurs, artistes, sont sollicités. » Le jeu vidéo emploie entre 12 et 15.000 personnes en France. Pour eux, le game over n'est pas une fatalité.





franceinter / 🏆 33. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Grève Jeu Vidéo France STJV Licenciements Conditions De Travail Crunch

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Une première grève pour le secteur du jeu vidéo françaisLe secteur français du jeu vidéo se mobilise jeudi pour une journée de grève, un événement inédit dans l'histoire de l'industrie. Le Syndicat des travailleurs du jeu vidéo (STJV) appelle à une mobilisation massive pour dénoncer les conditions de travail difficiles et les licenciements dans un secteur en difficulté.

Lire la suite »

Première « grève générale » des travailleurs du jeu vidéo : la mobilisation à BordeauxUn piquet de grève de 70 personnes environ s’est constitué ce jeudi matin devant les locaux d’Ubisoft, à Bastide-Niel. Parmi les grévistes, des représentants de la dizaine de studios en activité dans la ville

Lire la suite »

Grève générale dans le jeu vidéo en France le 13 févrierLe Syndicat des travailleurs du jeu vidéo (STJV) appelle à une grève nationale le 13 février pour protester contre les conditions de travail dans le secteur, en difficulté. Les syndicats demandent de meilleurs salaires, un arrêt des licenciements et une amélioration des conditions de travail

Lire la suite »

Grève nationale dans le secteur du jeu vidéo le 13 févrierLe Syndicat des travailleurs du jeu vidéo (STJV) a appelé à une grève nationale le 13 février, une première pour l'organisation, alors que l'industrie traverse une période économique difficile. Le STJV demande de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires et l'arrêt des plans de licenciements.

Lire la suite »

Appel à la grève générale : vers un jeu vidéo en France à l’arrêt completLa colère gronde en France depuis plusieurs mois au sein de l'industrie du jeu vidéo. L'apogée pourrait être atteint le 13 février 2025, après un appel du STJV à la grève générale.

Lire la suite »

Grève dans le jeu vidéo français : Un secteur en mutationLe monde du jeu vidéo français est en pleine révolution. Le 13 décembre 2025, toute l'industrie est appelée à faire grève pour dénoncer les conditions de travail difficiles et les licenciements massifs. Le STJV, syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, réclame le maintien des emplois menacés et la reconnaissance des droits des salariés. Cette mobilisation témoigne d'un profond malaise dans le secteur, marqué par une concurrence exacerbée et des choix stratégiques controversés. Le monde du jeu vidéo français est en train de se réinventer, et les grèves sont un signe du changement en marche.

Lire la suite »