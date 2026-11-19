L'UMCG a réalisé une première chirurgie exceptionnelle à Groningue. Les intestins de Ronald van de Kimmenade ont été retirés et nettoyés hors du corps pour sauver un patient d'une tumeur géante.

Le Centre médical universitaire de Groningue ( UMCG) a annoncé une prouesse médicale historique au cours de l'été 2025. L'établissement a réalisé avec succès la première intervention européenne consistant à retirer les intestins d'un patient pour les traiter à l'extérieur de son corps, avant de les réimplanter. Cette opération complexe vise à sauver Ronald van de Kimmenade, un homme de soixante-huit ans, d'une tumeur abdominale massive et bénigne pesant 10,3 kilos.

Un processus chirurgical hors norme

Le Dr Sijbrand Hofker a dirigé l'équipe de chirurgiens qui a choisi une voie inouïe pour extraire la masse tumorale située dans le tissu reliant l'intestin à la paroi abdominale. Les praticiens ont retiré l'intégralité des intestins et de la tumeur en un bloc unique pour éviter toute détérioration des vaisseaux sanguins majeurs. L'organe et la tumeur ont ensuite été rincés pour éliminer le sang, puis refroidis à une température inférieure à 5 degrés Celsius avant que la tumeur ne soit sectionnée avec précision.

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La masse tumorale, enroulée autour des artères de l'intestin grêle, atteignait la taille d'un ballon de basket standard. L'ensemble du tissu retiré pendant cette intervention prolongée de plus de dix heures a pesé 10,3 kilos, soit l'équivalent de deux sacs de ciment. Le Dr Hofker a confirmé qu'une chirurgie classique aurait presque certainement détruit trop de tissus intestinaux, condamnant le patient à une dépendance totale à la nutrition par perfusion pour le reste de sa vie.

Après l'extraction minutieuse de la tumeur, les chirurgiens ont dû reconstruire avec soin les artères intestinales endommagées en prélevant un vaisseau sanguin sur le patient lui-même. Cette étape critique a permis de rétablir la circulation sanguine nécessaire à la survie des organes. Les intestins ont ensuite été réimplantés avec succès dans l'abdomen et connectés aux extrémités digestives restantes pour restaurer la fonction gastro-intestinale normale.

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Un parcours médical long et éprouvant

Ronald van de Kimmenade avait découvert cette affection rare de manière fortuite lors d'un examen médical prescrit pour une pneumonie antérieure. À ce moment-là, il ne présentait aucun symptôme abdominal spécifique, mais les médecins avaient palpé une masse inhabituelle occupant presque l'intégralité de sa cavité abdominale. La nature bénigne de la tumeur a été confirmée, mais sa localisation stratégique autour des vaisseaux vitaux rendait son traitement standard impossible.

La situation s'est drastiquement aggravée à partir de l'année 2024, lorsque des hémorragies internes répétées ont menacé la vie du patient. Ces complications ont obligé les équipes médicales des hôpitaux Radboudumc de Nimègue, puis du Centre médical universitaire de Groningue, à envisager des solutions chirurgicales exceptionnelles. Avant l'intervention finale de l'été 2025, Ronald van de Kimmenade avait dû subir des transfusions sanguines massives et fréquentes pour compenser les pertes de sang chroniques.

Le patient a déclaré avoir reçu trente-cinq poches de sang en l'espace d'une seule année avant l'opération salvatrice. Cette dépendance aux transfusions illustre la gravité de son état de santé et l'urgence de trouver une solution chirurgicale capable de préserver ses organes vitaux. Les équipes médicales ont dû coordonner leurs efforts sur une période de vingt mois entre la première intervention et la publication des détails de la procédure.

Conséquences cliniques et portée scientifique

Depuis son rétablissement, Ronald van de Kimmenade mange normalement et a réussi à retourner exercer son activité professionnelle habituelle. Il a qualifié cette intervention miraculeuse de sauvegarde de sa vie, soulignant le contraste avec la perspective d'une nutrition par perfusion à perpétuité. Son cas démontre la faisabilité de l'autotransplantation intestinale pour des pathologies complexes sans recourir à un don d'organe extérieur.

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L'UMCG précise que cette technique innovante restera strictement réservée à une poignée de patients par an en raison de sa complexité et de ses risques. La procédure sera désormais documentée dans des publications scientifiques pour informer la communauté médicale mondiale de cette avancée technologique. Cette première européenne marque un tournant potentiel dans le traitement des tumeurs abdominales géantes qui menacent l'intégrité des vaisseaux sanguins intestinaux.