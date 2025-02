Premier ministre français promet de soutenir les victimes de Bétharram

Le Premier ministre français, François Bayrou, a rencontré un collectif de victimes de violences sexuelles commises à Bétharram en 1996. Il a promis de soutenir les victimes et de lancer une enquête approfondie sur les événements. Bayrou a également assuré qu'il n'était pas au courant des violences commises à l'époque, alors qu'il était ministre de l'Éducation.

Neuf membres du collectif de victimes de Bétharram se sont rendus à la mairie de Pau avec une liste de huit attentes pour le Premier ministre. Après plus de trois heures de discussions avec la délégation, François Bayrou a répondu à plusieurs de leurs demandes et a assuré ne pas avoir été au courant des violences commises en 1996 alors qu'il était ministre de l'Éducation.

Le chef du gouvernement a promis de détacher des magistrats supplémentaires au sein du parquet de Pau afin d'aller au bout du travail lancé il y a un peu plus d'un an. «Sur les 112 plaintes déposées, 95 ont déjà été entendues par les gendarmes», a précisé François Bayrou. Ce dernier a également répondu au souhait du collectif de mettre en place un programme de sensibilisation auprès des enfants. «Un tel programme d'éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité a été lancé le 5 février dernier», a-t-il expliqué. «On va également rappeler qu'il est obligatoire de déclarer tout soupçon de violence, sous peine de sanction», a indiqué François Bayrou. Ce dernier veut «examiner» la prise en charge des victimes de violences sexuelles, et notamment psychologique, même en l'absence de «condamnation pénale». Finalement, «un numéro vert existe déjà, il s'agit du 119 mais on ne le connaît pas assez», a déclaré le chef du gouvernement. «C'est un jour historique et une immense victoire», a déclaré avec soulagement Alain Esquerre, le porte-parole du collectif. «Le premier ministre a entendu comment ça fait mal de dénoncer l'omerta et tout un système qui nous a broyé», avait-il déclaré en préambule. Traiter «le statut des victimes» François Bayrou a par ailleurs fermement démenti les accusations selon lesquelles il aurait eu connaissance des faits de violences. Le premier ministre a assuré ne pas avoir été «au courant» des faits de violence. «J'ai fait tout ce que je devais faire quand j'étais ministre», a-t-il répété, affirmant découvrir «un continent trop longtemps inconnu». «Quand j'ai appris en 1996 la première plainte pour une claque, j'ai fait organiser une inspection générale de l'établissement», dont le rapport a été publié hier, a-t-il précisé. François Bayrou s'est également dit en faveur de l'ouverture d'un débat pour «traiter le statut des victimes qui n'ont pas pu bénéficier d'un jugement car les faits étaient prescrits». «Je n'ai pas de réponse à l'heure actuelle mais j'espère que nous en aurons une très rapidement», a-t-il poursuivi





