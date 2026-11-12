Premier marché de Noël à Val d'Europe : une ambiance montagnarde à Serris

Inauguré le 11 novembre 2026 à Serris, le premier marché de Noël du centre commercial Val d'Europe propose une immersion dans les traditions festives françaises.

Le centre commercial Val d'Europe, situé à Serris en Seine-et-Marne, a officiellement inauguré son premier marché de Noël ce mercredi 11 novembre 2026. Cet événement inédit transforme temporairement l'espace extérieur du parking en une destination festive unique, mêlant traditions alpestres et animations familiales pour les visiteurs de toute la région.

Une ambiance montagnarde immersive

La directrice du centre commercial, Anissa Chegwin, a conçu ce projet comme une invitation à voyager à travers l'univers des grands départs en vacances et du train. L'objectif affiché est de recréer l'atmosphère chaleureuse et magique souvent associée aux téléfilms de la période hivernale. Les visiteurs pénètrent dans un décor cohérent parsemé de sapins et simulant de la neige, créant une immersion totale dès l'entrée sur le site.

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L'événement reste ouvert jusqu'à la fin de la période de fête, permettant aux familles de profiter pleinement de cette expérience unique. Le fil conducteur du train guide les participants à travers les différentes zones thématiques du marché, renforçant le sentiment de voyage et d'évasion au cœur de l'Île-de-France.

Gastronomie et tarifs détaillés

Le centre commercial a collaboré avec la société Epatez et Vous pour proposer une offre culinaire axée sur la gastronomie de montagne et les spécialités françaises. Le menu comprend des plats réconfortants tels que la soupe à l'oignon, la soupe de butternut accompagnée de croûtons de pain d'épice, ainsi que la tartiflette et sa variante au munster, la munstiflette. Les amateurs de pommes de terre garnies, d'aligot, de flammekueche et de bretzels trouveront également leur compte dans l'offre proposée.

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Les tarifs reflètent la qualité des portions servies, avec un aligot saucisse proposé à 14 euros. Anissa Chegwin souligne que cette approche gastronomique constitue une belle opportunité pour la clientèle internationale de découvrir les traditions de Noël françaises. Pour les résidents locaux, l'esprit de Saint-Thibault est également célébré, notamment en parallèle des Foulées qui affichent complet, offrant un parcours d'expériences ouvert à tous.

Patinoire et expériences familiales

Une grande patinoire occupe une place centrale dans le dispositif, répondant à la rareté des équipements de ce type dans la zone. L'accès est tarifié à 9 euros pour les enfants et 12 euros pour les adultes. Une offre groupée est disponible pour deux enfants et deux adultes au prix de 35 euros, au lieu de 42 euros. Des gants sont obligatoires sur la glace, et des stabilisateurs sont mis à disposition pour assurer la sécurité des enfants débutants.

Au centre du marché, la gare du père Noël permet aux familles de se prendre en photo avec la star de l'hiver dans un grand traîneau. Cette expérience photographique complète, incluant également la possibilité de poser dans un décor de fêtes avant la séance, est facturée 10 euros. Une boutique permet aux visiteurs d'acheter et de personnaliser leurs propres décorations de sapin sur place.

Programme des spectacles

Le programme est rythmé par des spectacles programmés à des heures précises pour faciliter la planification des visites. Les animations ont lieu dans le centre commercial aux horaires de 16 h 30 et 18 h 30. Parallèlement, des événements spécifiques au Marché de Noël sont prévus à 17 h 30 et 19 h 30, assurant une animation continue tout au long de l'après-midi et du début de soirée.

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Une ambition de destination touristique

Le projet, qui a mûri depuis l'arrivée d'Anissa Chegwin en 2024, visait initialement à dépasser la simple visite d'un marché traditionnel. La direction a souhaité créer un lieu de destination, de partage et d'émerveillement capable de participer pleinement à la magie des fêtes. Cette réussite inaugure une nouvelle ère pour le centre commercial Val d'Europe, fortifiant sa position comme espace de loisirs incontournable en Seine-et-Marne.