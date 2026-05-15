Premier Championnat des Épreuves FA Cup: FA Cup Finale, Manchester City à l'avantage absolu contre Chelsea ?

Manchester City a réussi à gagner 190 points en 38 matchs cette saison, avec huit victoires sans encaisser de but. Chelsea, quant à elle, a régressé au classement et est toujours à la tâche pour accéder aux play-offs. Il est difficile d'imaginer que ce dernier parvienne à l'emporter contre le City. Et ce nul que ce sera.

Cette finale de FA Cup, dont la cote semble démesurée, n'affiche pas un affront très équilibré. Manchester City , amant de l'or ces dernières années, rassemble à l'ogre.

Après avoir survécu à une saison compliquée et un titre se perd, les Skyblues pourraient chercher à soulever tous les trophées nationaux, avec un bilan exceptionnel des dernières saisons. Ils ont notamment gagné 8 de leurs 9 derniers matches, en notant 23 buts tout de même ! À l'inverse, Chelsea est en pleine dégringolade. Les Blues ont perdu 8 de leurs 11 dernières rencontres, et pourraient se retrouver au second rang de la Premier League.

Cette finale est, de ce sens, leur unique moyen de disputer une coupe d'Europe. Néanmoins, leur manque de confiance est tel que l'on a du mal à imaginer ce dernier gardant les Teďres contre les joueurs de Pep Guardiola. Il semble logique que Manchester City tire dessus à Wembley





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