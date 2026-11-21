L'Institut Gustave Roussy réalise un angioscanner pulmonaire sans produit de contraste iodé grâce au comptage photonique et au gadolinium, une première mondiale publiée en 2026.

L'équipe médicale de l'Institut Gustave Roussy a publié une avancée clinique majeure concernant le diagnostic d'embolie pulmonaire chez des patients présentant des contraintes spécifiques. Cette intervention, présentée comme une première mondiale, repose sur l'utilisation conjointe d'un scanner à comptage photonique et d'un agent de contraste à base de gadolinium, permettant ainsi de s'affranchir des produits de contraste iodés traditionnels.

Dilemme clinique et solution technique innovante

Cette procédure originale a été mise en œuvre pour une patiente âgée de 81 ans, suivie pour un cancer du sein et admise aux urgences pour un essoufflement soudain. Le bilan initial révélait une antécédent de réaction sévère à un produit de contraste iodé, ce qui contre-indiquait l'usage standard de ces agents dans le cadre d'un angioscanner pulmonaire. Pour contourner cette difficulté tout en visualisant les artères pulmonaires et en excluant la présence de caillots sanguins, les praticiens ont opté pour une alternative technologique.

Also read Ascendance Aéronautique présente l'ATEA, premier VTOL hybride électrique français

La stratégie retenue a consisté à utiliser le gadolinium, substance habituellement associée à l'imagerie par résonance magnétique (IRM), comme agent de contraste pour un examen de scanner. Cette combinaison a été rendue possible par l'équipement spécifique de l'Institut Gustave Roussy, qui dispose de scanners à comptage photonique. L'article de cas clinique a été publié en août 2026 dans la revue Diagnostic and Interventional Imaging. Il est important de noter que cette réussite reste une preuve de faisabilité limitée à un seul cas et ne constitue pas un changement immédiat des pratiques habituelles.

Principe du comptage photonique et avantages

Le fonctionnement du scanner à comptage photonique diffère fondamentalement de celui des appareils d'imagerie conventionnels. Alors qu'un scanner classique mesure globalement l'énergie des rayons X après leur traversée du corps, le nouveau dispositif compte individuellement les photons et enregistre leur énergie avec une grande précision. Cette approche permet d'obtenir des images aux détails extrêmement fins et de mieux distinguer les différents tissus et matériaux au sein de l'organisme.

Advertisement

L'Institut Gustave Roussy précise que cette technologie avancée améliore significativement la résolution des images. Elle offre la possibilité de réduire la dose de rayons X administrée au patient et de diminuer la quantité de produit de contraste nécessaire. Depuis septembre 2026, l'établissement médical intègre deux scanners à comptage photonique au sein de ses trois scanners disponibles sur le plateau technique. Cette sensibilité accrue a permis d'exploiter efficacement le signal du gadolinium lors de l'examen de type scanner.

Précautions d'emploi et vigilance des patients

Cette innovation ne doit en aucun cas être interprétée comme un remplacement systématique des produits iodés. Les agents à base de gadolinium possèdent leurs propres limites et nécessitent des précautions strictes, notamment chez les patients souffrant d'une insuffisance rénale sévère. La décision d'utiliser cette méthode doit être prise de manière personnalisée par une équipe spécialisée. De plus, la distinction médicale entre les différentes réactions allergiques doit être clairement établie.

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) rappelle que l'expression allergie à l'iode est impropre sur le plan médical. Les réactions cutanées d'hypersensibilité retardée aux produits de contraste iodés sont distinctes des allergies aux poissons ou crustacés, ainsi que des réactions à certains antiseptiques iodés. Il est essentiel de déclarer tout antécédent précis, en précisant la gravité, le délai d'apparition et le produit concerné.

Impact et recommandations internationales

Les recommandations européennes de l'ESUR soulignent que les patients ayant déjà présenté une réaction modérée ou sévère à un agent de contraste doivent être considérés comme étant à risque accru. Avant tout examen injecté, il est impératif de signaler à l'équipe de radiologie toute réaction antérieure, même ancienne, survenue après un scanner, une IRM ou une injection de contraste. La fourniture des comptes rendus disponibles est vivement conseillée.

Advertisement

L'ANSM recommande également de vérifier systématiquement la nécessité de l'examen et d'envisager, si possible, une technique d'imagerie sans injection lorsqu'elle apporte les mêmes informations cliniques. Après l'injection d'un produit de contraste iodé, des réactions cutanées retardées peuvent apparaître plus d'une heure à plusieurs jours après l'exposition. Cette avancée rapportée par Gustave Roussy ajoute donc une possibilité précieuse dans des situations rares et complexes.