Prélèvements élevés : l'étude Rexecode révèle le désavantage fiscal français

Une étude de Rexecode confirme que les aides publiques ne compensent pas le poids fiscal élevé des entreprises françaises comparé à leurs concurrentes européennes.

Une étude publiée en novembre par l'institut Rexecode démontre que le poids fiscal pesant sur les sociétés françaises reste significativement supérieur à celui de leurs compétiteurs européens. Même en tenant compte des dispositifs de soutien public octroyés par l'État, les entreprises hexagonales conservent une charge fiscale et sociale nettement plus élevée.

Un déséquilibre fiscal persistant malgré les aides

Cette analyse, réalisée par l'économiste Anthony Morlet-Lavidalie, met en lumière une réalité structurelle de l'économie française qui contraste avec le discours politique récent. Selon les données d'Eurostat et les calculs de Rexecode, les prélèvements obligatoires acquittés par les sociétés non financières françaises s'élevaient à 25,7% de leur valeur ajoutée en 2025.

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Ce niveau représente le plus haut taux enregistré parmi les principaux pays de la zone euro, dont la moyenne se situe à 19,4%. Le déficit de compétitivité fiscale est particulièrement visible lors de comparaisons bilatérales avec les voisins immédiats. Par exemple, la charge fiscale équivalente n'est que de 12,2% en Allemagne, de 17,5% en Espagne et de 17,9% en Italie.

La méthodologie de l'institut est rigoureuse et exclut certaines mesures pour garantir l'intégrité du calcul. Rexecode déduit les subventions directes versées aux entreprises, qui représentent 4,8% de leur valeur ajoutée, mais ne retranche pas les exonérations de cotisations sociales ou les réductions d'impôts. En effet, les entreprises ont déjà bénéficié de ces allègements via une baisse effective de leurs paiements. Les soustraire à nouveau reviendrait à compter deux fois le même avantage fiscal, faussant ainsi la réalité du fardeau supporté.

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Le rôle controversé des aides publiques

Le débat sur le montant et la nature des aides publiques au secteur productif revient régulièrement sur le devant de la scène politique. Le ministre de l'Économie, Bercy, évaluait le coût total de ces dispositifs à 166 milliards d'euros pour l'année 2024. Cette somme inclut une grande variété de mesures : 27,1 milliards d'euros d'avantages fiscaux comme le crédit d'impôt recherche, 24,4 milliards d'euros d'aides directes, et 4,5 milliards d'euros d'exonérations ciblées de cotisations sociales.

Ces aides ciblées concernent notamment les entreprises situées dans les territoires ultramarins à hauteur de 1,1 milliard, les heures supplémentaires dans les petites et moyennes entreprises pour 865 millions, ainsi que les structures d'aide à domicile pour 815 millions. À ces postes s'ajoutent des interventions financières de l'État, incluant 1,7 milliard d'euros pour les garanties sur les prêts garantis par l'État et près d'un milliard pour le soutien à l'innovation.

Si l'on intègre les 64,7 milliards d'euros d'allègements généraux de cotisations patronales, les 22,6 milliards de taux réduits de TVA et les 19,1 milliards d'aides supplémentaires, principalement dédiées à la formation, le tableau est complexe. Malgré ce volume considérable de soutien, ces dispositifs ne parviennent pas à annuler le désavantage concurrentiel initial des entreprises françaises sur le marché européen.

La position de Jean-Luc Mélenchon

En août dernier, Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise, a livré une analyse divergente lors d'un discours devant les dirigeants d'entreprises réunis sous l'égide du Medef. Il a mis en parallèle le déficit public prévu de 160 milliards d'euros pour 2026 et les 211 milliards d'euros d'aides attribués aux grands groupes sans conditions de contrepartie.

Selon cette perspective politique, la suppression totale des aides aux entreprises permettrait théoriquement d'éliminer le déficit de l'État. Cette affirmation suggère que les aides constituent un gaspillage financier majeur plutôt qu'un instrument de compensation nécessaire. Cette vision oppose directement les chiffres bruts des aides au déficit budgétaire, sans prendre en compte la structure des prélèvements.

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Cependant, l'étude de Rexecode contredit cette interprétation en montrant que les aides publiques ne font que combler partiellement un écart de prélèvements déjà excessif. Les 166 milliards d'euros identifiés par Bercy en 2024, bien qu'importants, ne représentent pas un surplus de dépenses publiques, mais une tentative de rattrapage face à une fiscalité trop lourde.

Impact sur les marges et la rémunération du travail

Les conséquences économiques de cette situation sont profondes et affectent directement la compétitivité des entreprises nationales. Anthony Morlet-Lavidalie souligne que les aides compensent très partiellement un niveau de prélèvements obligatoires nettement plus élevé qu'ailleurs en Europe ou dans l'OCDE. Ce déséquilibre structurel contribue à expliquer la faiblesse persistante des marges des entreprises françaises.

La France se distingue également par un autre indicateur économique majeur : c'est le pays européen où la part de la valeur ajoutée consacrée à la rémunération du travail est la plus élevée. Bien que cela reflète un fort soutien aux salaires, cela augmente le coût du travail pour les employeurs, accentuant la pression sur la rentabilité des sociétés.

Ce double fardeau, fait de prélèvements élevés et de coûts salariaux importants, place les entreprises françaises dans une position de fragilité relative. Pour maintenir leur activité et leur innovation, elles doivent faire face à des contraintes financières supérieures à celles de leurs homologues allemandes ou italiennes. La situation actuelle appelle à une révision structurelle de la fiscalité sociale pour rétablir un terrain de jeu équitable sur le marché européen.