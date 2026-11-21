Le préfet Moutouh demande sa révocation après qu'une enquête a révélé des fuites d'informations confidentielles vers le Rassemblement national.

Le préfet de la région Centre-Val de Loire, Olivier Moutouh, a officiellement sollicité sa révocation de ses fonctions administratives. Cette décision intervient dans le contexte d'une enquête judiciaire en cours, visant à établir la responsabilité de hauts fonctionnaires dans des fuites d'informations classifiées envers le Rassemblement National. L'intéressé assume ses choix tout en rejetant les accusations de partialité.

Détails de la Demission du Prefet Moutouh

Olivier Moutouh justifie cette démarche radicale par une volonté de préserver l'intégrité des institutions républicaines face à ce qu'il qualifie de campagne de déstabilisation. Il affirme dans un communiqué que cette attaque ne vise pas seulement sa personne, mais l'autorité même de l'État. Le préfet déclare ainsi refuser que le ministère de l'Intérieur et le corps préfectoral soient instrumentalisés pour affaiblir le service public. Il insiste sur le fait qu'il a toujours exercé ses responsabilités avec une neutralité politique absolue et dans le strict respect de la loi.

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Les Faits et la Reformulation de l'Enquete Judiciaire

L'implication d'Olivier Moutouh a été mise en lumière par les révélations du journal Le Monde et confirmées par le parquet européen. Ce dernier a indiqué que des enquêteurs avaient découvert des documents confidentiels émanant du ministère de l'Intérieur. Ces éléments laissaient supposer que des cadres du ministère transmettaient au parti d'extrême droite des informations sur des enquêtes judiciaires le concernant. Olivier Moutouh, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et de Claude Guéant, occupe un poste de haute responsabilité sous l'impulsion du ministre Bruno Retailleau.

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Le Parquet de Paris et l'Information Judiciaire

Le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une instruction judiciaire le 27 juillet dernier. Cette procédure vise spécifiquement des faits de violation du secret professionnel, de violation du secret de l'enquête et de recel de ces délits. L'ouverture de cette nouvelle information a été rendue possible grâce aux éléments découverts lors d'une perquisition antérieure. Cette dernière s'inscrivait dans le cadre d'une enquête menée par le parquet européen, mettant en cause des infractions liées à des financements ou des influences extérieures.

Impact sur le Ministere de l'Interieur et la Politique

Les perquisitions ont également visé les locaux du ministère de l'Intérieur fin juillet, selon des sources proches du dossier. Ces opérations soulignent la gravité des soupçons pesant sur la transmission de secrets d'État à des acteurs politiques. Le préfet Moutouh reste une figure centrale de l'administration sous Bruno Retailleau, ancien secrétaire général du ministère. La situation place l'appareil d'État sous une pression médiatique et politique intense, tandis que les enquêteurs continuent leurs travaux pour éclaircir les chaînes de commandement des fuites.