Préfecture de Paris : Manifestation du 5 novembre interdite au profit d'un itinéraire République-Nation

La préfecture de police de Paris a interdit le parcours Bastille-Concorde pour la mobilisation syndicale du 5 novembre. L'itinéraire alternatif imposé relie la place de la République à la place de la Nation.

La Préfecture de Police de Paris a officiellement refusé l'itinéraire initialement prévu par les syndicats pour la journée de mobilisation sociale du jeudi 5 novembre. Dans un arrêté publié le mercredi 4 novembre, les autorités ont remplacé le trajet proposé de la place de la Bastille à la place de la Concorde par un parcours contraint entre la place de la République et la place de la Nation.

Imposition d'un itinéraire alternatif sécurisé

Cette décision administrative modifie radicalement le cheminement des manifestants qui comptaient se rendre vers le quartier de l'Assemblée nationale. La préfecture impose désormais une circulation restreinte entre deux points centraux de la capitale, excluant ainsi les abords immédiats des institutions législatives. Les organisations syndicales avaient souhaité démontrer leur force face aux députés en terminant leur cortège près de l'hémicycle.

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Contexte sécuritaire et émeutes d'octobre invoquées

Le préfet de police Patrice Faure justifie cette restriction par un contexte social jugé extrêmement tendu. Il fait explicitement référence aux émeutes urbaines survenues dans la capitale le 17 octobre dernier. Selon l'autorité préfectorale, ces troubles ont été marqués par l'infiltration d'éléments violents et déterminés ayant perturbé l'ordre public.

Les chiffres de cette précédente mobilisation illustrent l'ampleur des dégâts matériels et humains. Le 17 octobre, 855 personnes ont été interpellées à Paris. Plus d'une trentaine de commerces ont été saccagés ou pillés durant ces journées de chaos. Ces événements constituent le principal argument avancé pour limiter la liberté de mouvement des manifestants actuels.

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Réactions syndicales et paradoxes administratifs

Vincent Gautheron, secrétaire général de l'union régionale CGT Île-de-France, exprime sa vive surprise face à cette décision. Il souligne un paradoxe administratif majeur dans la justification préfectorale. La préfecture refuse aujourd'hui le parcours Bastille-Concorde au nom de la sécurité, alors qu'elle avait refusé ce même itinéraire il y a quinze jours pour des raisons identiques.

Les organisations lycéennes et étudiantes, ainsi que les principaux syndicats nationaux, appellent à cette grève pour défendre les salaires et l'emploi. Ils considèrent que l'imposition d'un tracé réduit diminue l'impact symbolique de leur mobilisation. Cette position crée une tension notable entre les acteurs sociaux et les forces de l'ordre.

Renforcement des dispositifs policiers nationaux

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a envoyé un télégramme aux préfets et responsables de sécurité le mardi précédant la manifestation. Il qualifie la journée du 5 novembre de sensible et exige la mise en place de dispositifs robustes. Ces instructions visent à garantir une réactivité maximale face à toute tentative de débordement.

Les effectifs de police et de gendarmerie seront donc renforcés sur le terrain. Le gouvernement souhaite déployer des moyens opérationnels agiles capables de réagir instantanément. Cette mobilisation institutionnelle accompagne directement l'interdiction du parcours initial et la surveillance accrue des lieux autorisés.