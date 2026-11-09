Prédominance du Cash en France : Les Espèces Reviennent face à l'Incertitude

Malgré la digitalisation, les Français privilégient toujours les espèces en cas de crise. Ce sondage de la Monnaie de Paris révèle une méfiance croissante envers les moyens de paiement numériques.

Face à un contexte mondial marqué par l'instabilité géopolitique et l'incertitude économique, les Français affichent une préférence nette pour la trésorerie physique. Selon une enquête récente réalisée par l'Institut Ifop et commandée par la Monnaie de Paris, l'argent liquide demeure perçu comme le moyen de paiement le plus sûr dans les moments critiques.

Méfiance envers le numérique lors des Crises

Les résultats révèlent que les citoyens considèrent le cash comme la solution de refuge par excellence en cas de désastre. En période de catastrophes naturelles ou climatiques, 37% des sondés le jugent le plus fiable. Cette confiance s'accentue encore davantage lors d'instabilités institutionnelles et politiques, où 47% des participants lui accordent leur préférence.

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L'insécurité financière pousse aussi vers la matière physique. Pour les crises économiques et financières, 54% des Français se tournent vers les espèces. De même, lors de crises sociales, ce mode de règlement est privilégié par 43% des interrogés, montrant une résilience de l'usage du numéraire.

Peur de la Disparition et Surveillance

La crainte d'une suppression totale de l'argent liquide touche profondément la population. Un chiffre vertigineux de 85% des Français déclare être inquiet à l'idée de ne plus pouvoir utiliser les pièces et billets. Cette appréhension dépasse largement la simple commodité pratique.

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Le moteur principal de cette inquiétude réside dans la protection de la sphère privée. Près de 86% des répondants estiment que la disparition des espèces entraînerait un contrôle accru de leur vie privée. Ils redoutent une surveillance généralisée de leurs habitudes de consommation par les institutions ou les entreprises privées.

Marc Schwartz, Président-Directeur Général de la Monnaie de Paris, analyse ce phénomène comme un réflexe atavique. Il explique que dans un monde tendu par les guerres commerciales et les cyberattaques, la population retourne systématiquement à la banque pour retirer du numéraire lorsqu'elle ressent de l'anxiété.

Consommation Effectuelle et Habitudes

Pourtant, la réalité quotidienne montre une domination écrasante du plastique. Le sondage Ifop mené auprès de 2.000 personnes représentatives indique que 94% des Français utilisent une carte bancaire pour leurs achats. Ce taux stagne légèrement comparé à l'année précédente, marquant une saturation de l'outil cartaire.

À l'inverse, l'usage des espèces recule doucement. Seuls 66% des individus utilisent encore des pièces ou des billets, soit une baisse d'un point sur un an. Malgré cela, les deux tiers des personnes interrogées conservent régulièrement du liquide sur elles pour répondre aux dépenses immédiates et courantes.

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La précaution domestique reste également forte. Près de la moitié des sondés gardent une réserve d'argent liquide à leur domicile. En moyenne, cette somme de sécurité s'élève à 168 euros, servant de filet de sécurité financier pour les imprévus du quotidien.

Offres d'Investissement Physique

Cette demande de tangible s'observe aussi sur le marché des métaux précieux. En juin, la Monnaie de Paris a lancé le Marianne-or, une monnaie d'investissement en or pur. Ce produit permet aux acheteurs de choisir entre la détention physique ou une forme dématérialisée sécurisée.

Le succès commercial confirme cette tendance au retour vers le tangible. À la fin du mois d'octobre, l'institution publique avait déjà enregistré des ventes pour 14 millions d'euros. Une partie significative de ces métaux précieux a été livrée directement au domicile des clients, soulignant l'attachement à la possession directe.