Précarité énergétique : une vingtaine d'organisations présentent leurs propositions

Une vingtaine d'organisations réclament des mesures contre la précarité énergétique, qui touche au moins 12 millions de personnes en France.

Une vingtaine d'organisations, parmi lesquelles la Fondation pour le logement, Greenpeace et Énergie solidaire, ont dévoilé mardi leurs propositions pour lutter contre la précarité énergétique. Ce phénomène touche au moins 12 millions de personnes en France, et les signataires veulent en faire un thème incontournable de la campagne présidentielle.

Les propositions ont été présentées lors d'une conférence de presse animée par Maider Olivier, coordinatrice de la 6e Journée de lutte contre la précarité énergétique, organisée le 18 novembre. Elle a estimé que la situation s'aggrave, en indiquant que deux fois plus de personnes ont souffert du froid cette année par rapport à 2020.

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Une précarité énergétique qui s'aggrave selon les chiffres publiés

Selon l'Observatoire national de la précarité énergétique, 67% des ménages modestes ont souffert d'un excès de chaleur dans leur logement pendant l'été 2026. Le constat porte donc aussi sur les périodes de forte chaleur, et pas seulement sur l'hiver.

Le dernier baromètre du médiateur national de l'Énergie, publié début novembre, montre de son côté que 86% des foyers estiment que les factures d'énergie pèsent de façon trop importante dans leur budget. Les difficultés à payer ces factures progressent elles aussi, selon Maider Olivier.

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En 2024, la facture moyenne d'énergie pour le logement a dépassé les 2.000 euros par an, un niveau présenté comme un record. Maider Olivier prévient que le phénomène dépasse désormais les situations d'extrême pauvreté, avec un glissement d'une part de plus en plus large de la population vers des situations de privation énergétique.

Le choix de l'électrification critiqué par les associations

Le gouvernement a choisi d'accélérer l'électrification des usages afin de réduire la dépendance des ménages français aux énergies fossiles, dans le sillage de la guerre au Moyen-Orient qui a provoqué une explosion des prix des carburants. Cette orientation s'accompagne d'une réorientation des aides à la rénovation du bâti.

Des subventions de l'État ont été réorientées, notamment vers l'installation de pompes à chaleur. Elles ne financent plus les travaux d'isolation des toits ou des murs, ni le changement de fenêtres lorsqu'ils sont réalisés de façon isolée, ce qui suscite de vives critiques du collectif.

Le collectif, qui réunit notamment Énergie solidaire, Greenpeace et le réseau Cler, juge peu cohérent d'installer massivement des pompes à chaleur dans des bâtiments mal isolés. Il estime que les économies d'énergie et la lutte contre la précarité énergétique passent aussi par une politique ambitieuse en matière de rénovation.

Le collectif critique en particulier la nouvelle orientation vers l'électrification du dispositif des CEE, les certificats d'économie d'énergie, financés indirectement par les consommateurs via leurs factures d'énergie. Il réclame aussi le maintien de plusieurs programmes d'accompagnement à la rénovation énergétique récemment supprimés, dont Slime, Territoires zéro exclusion énergétique, Actee et Toits d'abord.

Position du gouvernement et demandes chiffrées des associations

Interrogée par des parlementaires la semaine dernière, la ministre déléguée à l'Énergie Maud Brégeon a estimé que les CEE n'avaient pas vocation à financer indéfiniment des filières appelées à gagner progressivement en maturité. Sa position défend donc la montée en puissance de ce dispositif.

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Les organisations demandent un financement à hauteur de 4 milliards d'euros pour MaPrimeRénov', principale aide publique à la rénovation. Selon elles, le budget de cette aide a été réduit de moitié depuis 2024 au profit d'une montée en puissance des CEE.

Elles reprennent aussi les alertes du collectif Rénovons, pour qui cette évolution risque de favoriser les travaux les plus simples et les ménages les plus solvables, au détriment des rénovations performantes dont ont besoin les ménages les plus précaires.

Les associations souhaitent également le maintien du calendrier de rénovation des passoires thermiques fixé par la loi Climat de 2021. Elles demandent enfin l'intégration de la pose de protections solaires et de brasseurs d'air dans les aides MaPrimeRénov' prévues pour les petits travaux.

Revalorisation du chèque énergie et étudiants en première ligne

Face à la hausse de la précarité énergétique, le collectif réclame une revalorisation du chèque énergie, dont le montant de 150 euros n'a pas bougé depuis 2019. Il demande aussi l'extension du nombre de bénéficiaires ainsi que l'interdiction des coupures d'électricité en raison d'impayés.

Les étudiants sont particulièrement exposés. Éloïse Lefebvre, secrétaire générale de l'Union étudiante, affirme que, d'après une enquête de son organisation, 62% des étudiants souffraient de précarité énergétique en 2025.