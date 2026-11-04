Précarité en France : la moitié des Français peine à vivre dignement selon le baromètre

Le baromètre du Pacte du pouvoir de vivre révèle que 50% des Français rencontrent des difficultés financières. Cette étude de novembre 2026 met en lumière l'angoisse sociale et énergétique.

Une enquête réalisée par Ipsos BVA auprès de 12 000 personnes révèle une détresse économique majeure en France au cours du mois de novembre 2026. La moitié des citoyens déclarent rencontrer des obstacles sérieux pour subvenir à leurs besoins essentiels avec les revenus disponibles dans leur foyer.

Un sentiment de déclin personnel généralisé

Amandine Lebreton, directrice du Pacte du pouvoir de vivre, souligne que cette fragilité dépasse largement les statistiques officielles de pauvreté qui s'établissent à 15,4 % de la population. Un répondant sur deux indique avoir renoncé à acheter des aliments de qualité au cours des six derniers mois uniquement pour des raisons budgétaires.

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Ce constat est corroboré par Jérémie Peltier, co-directeur de la Fondation Jean Jaurès, qui alerte sur un profond sentiment de déclassement individuel. Il décrit une situation où les vies se rétrécissent sous le poids du coût des carburants et de l'inflation générale, créant une angoisse diffuse chez les ménages.

L'impact lourd des factures d'énergie

La précarité énergétique constitue un moteur central de cette insécurité financière, comme le confirme le baromètre 2026 du médiateur national de l'énergie. Soixante-neuf pour cent des foyers craignent que les dépenses énergétiques dégradent durablement leur niveau de vie dans les années à venir.

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Huitante-six pour cent des ménages jugent que ces factures pèsent lourdement sur leur budget, contraignant une majorité à restreindre le chauffage de leurs logements. Les jeunes générations expriment une inquiétude particulièrement marquée concernant l'impact de leurs dépenses de logement comparées à leurs aînés.

Les organisations membres du Pacte du pouvoir de vivre qualifient cette sobriété énergétique de subie plutôt que choisie, soulignant l'absence de moyens financiers suffisants pour adapter sa consommation sans mettre en danger son confort thermique.

Société conflictuelle et isolement social

Quatre-vingt-cinq pour cent des Français estiment vivre dans une société caractérisée par des tensions sociales élevées. Cinquante-neuf pour cent identifient l'insécurité et les incivilités comme étant la première cause de ces conflits, tandis que quarante-deux pour cent pointent du doigt les inégalités structurelles.

Le phénomène de solitude gagne également du terrain, avec trente-cinq pour cent des répondants affirmant ne compter sur personne ou presque en cas de coup dur. Cette donnée met en évidence l'urgence de renforcer les solidarités collectives face à la résilience individuelle insuffisante.

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Enjeu politique pour la présidentielle

Ces résultats constituent un signal fort pour la campagne présidentielle, comme l'a rappelé Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT. L'objectif affiché des soixante organisations fédérées est d'influencer le débat public et d'empêcher la montée de l'extrême droite aux prochaines échéances électorales.

Christophe Robert, porte-parole du Pacte du pouvoir de vivre, exprime son mécontentement face à ce qu'il perçoit comme une cécité gouvernementale. Il estime que les réponses apportées par les autorités sont souvent trop dures pour traiter efficacement la complexité de la précarité matérielle touchant chômeurs et familles monoparentales.