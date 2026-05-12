Pratiquer les gestes d'urgence pour nier les risques d'une fusillade

Souvent, la panique est la première réaction face à la violence, mais il est important de rester calm et de savoir pratiquer les gestes d'urgence pour protéger les blessés et n'importe qui qui se trouve dans une situation de danger militaire. NAME, médecin urgentiste et directeur médical de Doctissimo, en donne quelques conseils. Soyez vigilants et alertez les services d'urgence, pratiquez la compression, la mise sur un garrot et surveillez la victime en attendant le SAMU.

Le quartier des Moulins, à l'ouest de Nice, a été le théâtre d'une scène de guerre ce lundi après-midi. Selon le procureur de la République, Damien Martinelli, des tirs provenant d'un véhicule léger ont visé des passants place des Amaryllis.

Face à une telle violence, la panique est souvent la première réaction. Pourtant, savoir pratiquer les gestes d'urgence peut s'avérer vital, nous rappelle le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste et directeur médical de Doctissimo. Compression, alerte et pose d'un garrot, voici ce qu'il faut savoir. La priorité absolue : se protéger et alerter Avant de porter secours, il est crucial d'analyser l'environnement pour ne pas devenir une victime supplémentaire. Le Dr Gérald Kierzek insiste sur ce point





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